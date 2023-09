Dal fango nascono i fiori: per la scuola Pio Squadrani arriva l'evento "Naima for Romiti"

Prezzo non disponibile

Il Naima Club (il più antico locale di intrattenimento musicale di Forlì) della Coop Taverna Verde e il Quartiere Romiti organizzano una serata musicale a scopo benefico i cui ricavati del evento saranno interamente destinati alla “Associazione Genitori Amici della Pio Squadrani

dei Romiti” la scuola del quartiere La serata, intitolata “Naima for Romiti”, si svolgerà venerdì 29 settembre alle ore 21 presso la il locale di via Somalia, 2 a Forlì e vedrà sul palcoscenico Sonia Davis, una tra le principali interpreti italiane del genere musicale Dance Soul.

Tra i tanti successi, di lei si ricorda il contributo fornito al successo della tournee dei Simply Red nei primi anni '90 e voce del progetto dance mondiale F.P.I. Project. In occasione di “Naima for Romiti”, Sonia Davis offrirà al pubblico presente il repertorio della grande Tina Turner. La cantante e il suo gruppo si esibiranno gratuitamente nello spettacolo realizzato dalla Associazione Culturale Musicale The Soul Brothers Company di Forlì (Associazione culturale musicale con finalità sociali). Ogni persona che concorrerà alla realizzazione di questo spettacolo, lo farà a titolo gratuito.

Il concerto sarà preceduto da un filmato e da alcune testimonianze dei giorni difficili del alluvione di maggio, con l’obiettivo di spiegare in che modo saranno utilizzati i proventi della serata. Ciò avverrà anche alle testimonianze dirette dei parte dei rappresentanti del Quartiere, dei genitori della scuola “PioSquadrani” e ad un intervento di un rappresentante della amministrazione comunale di Forlì. L’obiettivo non è solo quello di raccogliere fondi, ma anche quello di mantenere alta l’attenzione su questa tragedia che ha condizionato e che tuttora condiziona la vita di tanti cittadini romagnoli. Perchè dal fango nascono fiori, come l’amicizia, la musica e la solidarietà.