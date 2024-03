Narrazione e omaggio musicale al cinema al ridotto del Teatro Fabbri, prima della visita allla grande mostra

Domenica 24 marzo, alle ore 11:11 al Ridotto del Teatro Diego Fabbri, continuano gli appuntamenti dell'edizione 2023/24 dei concerti aperitivo Quadri Musicali, quest'anno contraddistinta dal singolare orario e in questa occasione da una visita guidata alla mostra “I Preraffaelliti” ai Musei San Domenico di Forlì.

Per questo terzo appuntamento, il dipinto sonoro proposto si estenderà in una dimensione veramente amplificata, presentandosi come una meta-espressione che coinvolgerà i sensi attraverso numerosi mezzi espressivi. Gli spettatori saranno infatti coinvolti nell'immaginare il proprio live-painting, lasciandosi trasportare dalle suggestioni provenienti dalla musica, dal cinema, dall'arte pittorica, dal racconto e dalla recitazione. L'Orchestra Giovanile della Fondazione Masini, diretta dal Maestro Fausto Fiorentini, si cimenterà in questa creativa impresa con "Cinema Maestro!": un'orchestra musicale che eseguirà brani tratti dalle più importanti pellicole cinematografiche, all'interno del ridotto del teatro cittadino. Questa, inoltre, sarà integrata da due lettori che, come veri e propri componenti - elementi dell’ensemble musicale, accompagneranno gli spettatori in una narrazione dedicata ai temi delle opere e al loro legame con le scoperte sociali e culturali emerse dalla rivoluzione pre-raffaellita.

Un vero e proprio universo di scatole cinesi, dove le più diverse suggestioni verranno evocate dall'affresco che i giovani allievi della Fondazione Masini, insieme ai due narratori, Laura Sciancalepore e Gianmarco Esposito, andranno a dipingere tra le note dei capolavori della settima arte, scene rimaste indelebili nei nostri ricordi, dialoghi e situazioni dal forte coinvolgimento culturale ed emotivo. A completamento del percorso è prevista la Visita Guidata alla grande Mostra “I Preraffaelliti”

"È importante sottolineare che la nuova edizione dei Quadri Musicali ha cambiato orario: gli spettacoli avranno inizio alle 11:11, in punto!" precisano gli organizzatori del Centro Diego Fabbri, per coloro che potrebbero non aver partecipato allo scorso evento. "In questo modo si potrà lasciare maggior spazio al momento conviviale dopo il concerto. Coloro che lo desiderano avranno l'opportunità di condividere le proprie riflessioni suscitate dalla performance davanti a un aperitivo e di esplorare i collegamenti proposti nelle opere della Grande Mostra grazie a una visita guidata."

Infatti dopo il concerto, ingresso ad offerta libera, sarà possibile prenotare un aperitivo (5€) e/o una visita guidata alla grande mostra dei Musei del San Domenico: "Preraffaeliti: Rinascimento Moderno" (18€-15€ per i possessori della tessera"Io sostengo la cultura 2023/24"). Per Info e prenotazione: info@centrodiegofabbri.it - 328 2435950 (anche whatsapp)