Nasce "Arteria SP4 - Festival di musica e arte della Valle del Bidente": una serie di appuntamenti in musica

L'Associazione Culturale Dai de jazz con la collaborazione dei Comuni di Galeata e di Santa Sofia organizza la prima edizione di "Arteria SP4 - Festival di musica e arte della Valle del Bidente", un progetto in progress che propone una serie di eventi e che negli anni a venire vuole diventare un vero festival che coinvolgerà tutte le comunità della Valle.

I primi due appuntamenti del 27 e 28 giugno si inscrivono quest'anno sotto l'egida Aspettando "Le Tour de France", in occasione della prima tappa della kermesse d'Oltralpe che correrà per un tratto lungo la SP4 fra Galeata e Santa Sofia il 29 giugno prossimo, con partenza da Firenze ed arrivo a Rimini.

Giovedì 27 giugno a Pianetto - Galeata, nel Chiostro del Convento di Santa Maria dei Miracoli alle ore 21.30 andrà in scena lo SCONE CASH PLAYERS. ADAM SCONE col sound e la "voce leader" del suo organo Hammond, "un coro cosmico", porta in Italia il suo progetto sull'onda dell'album "BROOKLYN TO BROOKLYN" (2022, Daptone), un vinile che accompagna l'ascoltatore oltre i limiti dell'universo del soul-jazz con note R&B, funk e rock&roll, e con incursioni nella musica sudamericana. SCONE vive e respira a piene mani nella tradizione hammondistica ed ha una grande esperienza, fatta di tour internazionali con The Sugarman 3 e di collaborazioni con artisti quali, fra gli altri, Sharon Jones, Naomi Shelton, Lou Donaldson (con lui al Village Vanguard e al Blue Note di N.Y.C.), Jimmy Cobb, Melvin Sparks, Ben Dixon. Della sua discografia, l'ultima incisione trae il titolo proprio dal quartiere di New York, Brooklyn, e da una località di San Paolo che porta lo stesso nome. L'ispirazione compositiva nasce, infatti, dai suoi viaggi in Brasile con la leggenda del soul Lee Fields e dagli incontri con artisti come Jorge Ben, Tim Maia, gli Os Mutantes. Con SCONE suoneranno SAMUELE PUPPO, chitarra, e NICOLA ARECCO, batteria.

Venerdì 28 giugno a Santa Sofia il palco del Parco della Resistenza alle ore 21.30 ospiterà JOAN OSBORNE, cantante, chitarrista, più volte nominata ai Grammy, vincitrice nella sua carriera di numerosi dischi di platino. OSBORNE ha fondato nel 1991 una propria etichetta discografica, Womanly Hips, prima di passare con una major per il suo album "RELISH" (1995), il cui il singolo e video "ONE OF US" è stato un successo internazionale (ripreso nel 1996 da Eugenio Finardi nella versione italiana "Uno di noi"), una song dichiaratamente pop rispetto al suo stile, caratterizzato da un insieme di country, blues&folk, nella scia di cantautrici come Tori Amos e Sarah McLachlan. Da quel momento in poi ha viaggiato negli Stati Uniti e nel mondo in tournée per più di due decenni, esibendosi in club, teatri, arene e stadi. Ha duettato con Luciano Pavarotti, Bob Dylan, Stevie Wonder, Patti Smith, Emmylou Harris, Isaac Hayes, Vivian Campbell, Jackson Browne, ha partecipato al tour "Lilith Fair" ("La carovana rosa del rock", 1997-1999/2010), e ha collaborato, fra gli altri, con Mavis Staples e coi Blackmore's Night (Ritchie Blackmore). Della sua ampia discografia, le uscite più recenti sono "Songs of Bob Dylan" (2017), "Trouble and strife" (2020), il live "Radio Wawes (2022), e "NOBODY OWNS YOU" (2023). Con lei suoneranno JONO MANSON, chitarra e voce, JON GRABOFF, chitarra e pedal steel, e RICCARDO MACCABRUNI, pianoforte e organo.

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2024 "ARTEria SP4 - Festival di musica e arte della Valle del Bidente" prosegue a Santa Sofia nel Parco della Resistenza alle ore 21.45 col LAURA AVANZOLINI QUARTET in “DEAR CARMEN”. Cantante con una grande padronanza tecnica ed espressiva, chitarrista ed anche pianista, la AVANZOLINI presenta il suo lavoro su Carmen McRae, straordinaria interprete della tradizione jazzistica, un progetto di prossima pubblicazione che la vede collaborare con Andrea Pozza, Aldo Zunino e Luca Santaniello. Dopo gli studi, la AVANZOLINI ha suonato col Michele Francesconi Vocal Quartet (“Skylark”, 2013), con la Colours Jazz Orchestra diretta da Massimo Morganti (“Quando mi Innamoro in Samba”, 2013), con Fabio Petretti e Daniele Santimone (“I’m all smiles”, 2016). Dal 2018 collabora, inoltre, con Michele Sperandio e Walter Pignotti, co-produttori del disco “Laura Avanzolini Sings Bacharach” (2019). Con lei on stage ci saranno alcuni fra i migliori interpreti del jazz italiano: EMILIANO PINTORI al piano, PAOLO GHETTI al contrabbasso e LUCA SANTANIELLO alla batteria.

SABATO 10 AGOSTO 2024 al Corniolo - Santa Sofia la Chiesa di San Pietro alle ore 21.30 risuonerà grazie alle voci ed alle note di SARAH JANE GHIOTTI & FRANCESCO NASONE, che interpreteranno con il loro intarsio di voci, accompagnati dalla modulazione armonica della chitarra di NASONE, una serie di brani che vanno dalla tradizione jazzistica alla contemporaneità delle loro composizioni. La GHIOTTI, cantante, compositrice e arrangiatrice, con la sua voce tessuta di note blue attraversa i confini di diversi mondi culturali e musicali. Porta avanti vari progetti, fra cui: “Sous le ciel de Paris”, omaggio alla chanson française; “Two of Oz”, dedicato ai musical; con Silvia Valtieri “Women Talk”. Della sua discografia “Non siamo tutti eroi” (2022), dedicato a Piero Ciampi, è progetto inciso e portato in tour con un organico al femminile. NASONE è cantante, multistrumentista, paroliere, autore e arrangiatore con uno stile che fonde generi che vanno dal jazz, al pop, alla musica brasiliana, al folk, con sapienti arrangiamenti e sofisticate armonie. Nel 2018 ha inciso con l'Euphonia Jazz group, una jazz band internazionale (Svizzera, UK, Italia e Albania), "Ahì Na Ma’", un album con le musiche scritte e arrangiate da Markelian Kapidani.



??9 - 11 AGOSTO 2024 - Santa Sofia (FC) - SEMINARIO "A CAPPELLA VOCAL SUMMIT"

Il seminario è una masterclass interamente dedicata al mondo della vocalità a cappella. Il corso sarà tenuto da docenti che coltivano da lungo tempo l’esperienza del canto a cappella e corale: SARA JANE GHIOTTI e FRANCESCO NASONE. Ogni docente curerà uno specifico aspetto di questa tipologia di esecuzione. NASONE affronterà la circlesong and modern a cappella singing, che è una pratica che aiuta a portare alla luce il proprio mondo interiore ed a condividerlo, sviluppando l’espressività, l'interpretazione, la coscienza e connessione come gruppo vocale. La GHIOTTI lavorerà sul repertorio corale a cappella: ovvero la messa in voce di brani di genere diverso per la formazione vocale a cappella (madrigale, gospel, jazz).

