Nasce l'associazione "Equilibrio Animale": una giornata di attività per presentarsi

L’Associazione Equilibrio Anima-le Aps si presenta sabato 29 giugno, a partire dalle 16, al parco di Sadurano. Obiettivo del pomeriggio è quello di far conoscere l’attività della neonata realtà, pensata per diffondere una nuova consapevolezza nel rapporto fra le persone e i propri animali da compagnia. A fondare l’associazione un gruppo di amanti degli animali ed educatori cinofili che "vogliono contribuire a migliorare la relazione tra le due specie", cogliendo l’occasione per illustrare le attività in calendario a partire dal prossimo autunno.

Come spiegano gli organizzatori “quando si decide di accogliere un animale da compagnia nella propria vita si fa una scelta d’amore, ma non sempre si hanno le giuste conoscenze per poter instaurare una relazione soddisfacente. È importante capire come relazionarsi con il proprio amico a quattro zampe, riconoscerne i tratti caratteriali e imparare a gestire l’unicità del soggetto. Per questo abbiamo deciso di fondare la nostra associazione, con lo scopo di supportare tutti gli amanti degli animali a comprenderli al meglio.” La giornata si caratterizza, tra l’altro, per una sessione di fotografia per cogliere in uno scatto il rapporto tra il proprietario e il cane, scatti che saranno dati in omaggio a tutti coloro che parteciperanno. Prevista inoltre alle 17,45 una sessione di Yoga con Giulia di Shala e alle 19 la presentazione ufficiale del progetto con l’intervento di esperti, assieme agli educatori cinofili. Per partecipare allo shooting fotografico è preferibile richiedere la prenotazione al numero 3784136523.