"Naso d'argento" inaugura la rassegna 'A Teatro in Famiglia' all'Arena Hesperia

Parte venerdì 19 luglio la “versione” estiva della fortunata rassegna “A Teatro in Famiglia” proposta nelle Stagioni del Teatro Dragoni di Meldola. Tre appuntamenti, programmati all’aperto, all’Arena Hesperia, con tre produzioni di Accademia Perduta-Romagna Teatri che, insieme all’Amministrazione Comunale, organizza la rassegna.

Il cartellone “All’Arena in Famiglia” sarà inaugurato, come accennato, venerdì 19 luglio alle ore 21.15 da "Naso d'argento", uno spettacolo della compagnia "Progetto g.g.", con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti, ispirato a una fiaba di Italo Calvino. Protagonista della pièce è Lucia, eroina che cade nell’inganno del cattivo riuscendo però a sverlarlo nelle sue bugie e scoprirlo nelle sue verità. Lucia gioca con la sua bugia, per lasciare che il cattivo resti solo con il suo inganno, e per potersi infine salvare.

Venerdì 26 luglio alle ore 21.15 sarà la volta di "Storia della Terra", portato in scena da Danilo Conti della compagnia "Tcp - Tanti cosi progetti". Un viaggio nel cosmo che ipotizza la genesi del nostro pianeta, del sistema solare; un viaggio nelle leggende che tentavano di spiegare i fenomeni naturali; infine un viaggio nell’animo umano per studiarne sentimenti e paure.

Venerdì 2 agosto alle ore 21.15 la compagnia "Il Baule Volante" presenta infine "Nico cerca un amico". Tratto da un piccolo racconto di Matthias Hoppe, lo spettacolo è una riflessione sull’amicizia e sulla diversità proposta in un linguaggio semplice e poetico. Nico è un topolino felice. Ha una bella casa, gli piace giocare con i suoi amici topi, mangiare, dormire, passeggiare. Oggi però ha voglia di cercare un nuovo amico, un amico speciale: un amico diverso da lui. E allora si mette in viaggio per trovarlo…

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Teatro Dragoni.

Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it