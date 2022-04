A Teatro in famiglia al Dragoni di Meldola: Progetto g.g. in "Naso d'Argento"

Dopo un iniziale spostamento di data di rappresentazione, andrà finalmente in scena, al Teatro Dragoni di Meldola, sabato 23 aprile alle ore 21, per la rassegna “A Teatro in Famiglia”, Naso d’Argento, spettacolo della compagnia Progetto g.g., tratto da un racconto della tradizione popolare raccolta anche da Italo Calvino in Fiabe Italiane.

Lo spettacolo, scritto e interpretato da Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti, è prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri La storia verte sulla figura del cattivo e sul tema della bugia. Protagoniste del racconto sono tre sorelle, una delle quali, Lucia, non cade nell’inganno di un misterioso ed elegante uomo vestito di nero. Lucia gioca con la bugia del suo avversario, per lasciare che il cattivo resti solo con il suo inganno, e per potersi infine salvare. Il progetto indaga il tema del segreto, inteso come “preziosa verità nascosta”, come qualcosa di positivo perché, rispetto alla menzogna, è costruito con le esperienze vissute sulla propria pelle. È ciò che non si può e non si deve rivelare, per non essere più trasparenti, creare una separazione con l’altro da sé e costruire la propria identità, la propria unicità, e diventare grandi. Verità e finzione, gioco e illusione, paura e meraviglia: questa fiaba, portando con sì codici e temi che i bambini conoscono bene, permette loro di fare un’esperienza, di immaginare, completare e costruire conoscenza. Uno spettacolo di teatro d’attore e di figura.

Per tutti gli spettacoli della rassegna è confermata l’iniziativa “A cena e a Teatro in Famiglia”, con la collaborazione con i ristoratori della città, grazie alla quale, nelle sere di rappresentazione, sarà possibile cenare al ristorante e andare a Teatro con soli 12 euro! Ristoranti convenzionati: Il Bidentino (tel. 0543 493796); La Buga (tel. 0543 494743); La Faina (tel. 0543 494519); La Meridiana (tel. 0543 492145); Il Mangianotte (tel. 0543 493338); John Ashfield (tel. 342 3558638); Luisin 2.0 (tel. 347 1999130); Resiliente (tel. 0543 490576); I 3 faggi (tel. 0543 497054).

Biglietti: 5 euro Prevendite: presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Nella sera di spettacolo la biglietteria del Teatro Dragoni aprirà alle ore 20. Biglietti online: Vivaticket. Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it

Si ricorda che, in osservanza dei D.L. attualmente in vigore, l’accesso ai Teatri per i maggiori di 12 anni è consentito esclusivamente se in possesso di “Super Green Pass” (certificato di vaccinazione e/o guarigione da Covid-19) e, ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni, è necessario indossare mascherine di tipo FFP2 dal momento dell’ingresso e per tutta la durata dello spettacolo.