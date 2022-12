Forlimpopoli si accende per il Natale: tra albero, luminarie e laboratori

Forlimpopoli è pronta a immergersi nell’atmosfera natalizia, a partire dal pomeriggio di sabato 3 dicembre, quando si illuminerà il grande albero di Natale installato in piazza Garibaldi e verranno accese le luci della Rocca. L’intero centro si animerà con sottofondo musicale, mercatini di Natale, proposte gastronomiche, la pista del ghiaccio. Senza dimenticare che contestualmente si svolgerà la seconda edizione di “Rombi di Romagna”, la manifestazione organizzata dalla Scuderia Ferrari Club di Forlimpopoli, che nelle giornate di sabato e domenica ‘invaderà’ piazza Garibaldi, mettendo al centro le realtà agonistiche professionistiche ed amatoriali a 2 e 4 ruote della Romagna.

Sul versante più propriamente natalizio, fino al 25 dicembre, tutti i finesettimana di Forlimpopoli saranno arricchiti da eventi e laboratori per bambini.A organizzare le iniziative del Natale 2022 è l’Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese, con il sostegno e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Forlimpopoli e con la collaborazione e il contributo di associazioni, esercenti e imprese di Forlimpopoli, e di Unica reti, Società dei beni pubblici idrico e gas.

Già in questo primo finesettimana di dicembre, i bambini e i ragazzi di Forlimpopoli avranno l’opportunità di partecipare ad alcune attività creative organizzate dai ragazzi dello Spinadello. Sabato mattina negli spazi esterni della galleria Il Parco (via Pertini) si terrà un laboratorio di creazione di palline di Natale con dischetti in legno e altri elementi naturali. Partecipazione a offerta libera, richiesta iscrizione entro venerdì via WhatsApp al 328 9582919. Altre laboratori si terranno in galleria nelle mattine di sabato 10 e sabato 17 dicembre.

Nel pomeriggio di domenica 4 dicembre, invece, l’appuntamento con i ragazzi di Spinadello è nella Sala Mostre, all’interno della Rocca. Dalle 16.00 alle 18.00 andrà in scena “Natale con i fiocchi!”. laboratorio di creazione di decorazioni per la casa o per abbellire i regali con elementi naturali e di recupero: fiocchi pigne, rametti e altri materiali naturali.

Possono partecipare sia ragazzi che adulti e non è richiesta iscrizione. Partecipazione ad offerta libera. L’evento realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli e Unica Reti Spa.