Natale a Santa Sofia tra concerti, presepi, tombola

Una serie di appuntamenti per celebrare il Natale nel territorio di Santa Sofia: si parte venerdì 23 dicembre alle 21.00, al Teatro Mentore, con il Concerto di Natale del Corpo Bandistico “ C. Roveroni” ad ingresso libero. Domenica 25 dicembre alle 20.30, presso la sede Pro Loco a Corniolo, la tradizionale Tombola di Natale.

La corale di Santa Sofia, fondata e diretta dal Maestro Ezio Monti sotto l'egida della storica scuola di musica Roveroni di Santa Sofia, con la partecipazione straordinaria, nella occasione, del clarinettista di fama internazionale Fabio Battistelli, si esibirà nel Concerto di Natale. Si comincia il 26 Dicembre alle 20,30, all'interno della magnifica chiesa in stile romanico di San Pietro in Corniolo, risalente al tredicesimo secolo, riadattata dopo il terremoto del 1918, al cui interno si trovano importanti e secolari giacimenti culturali. Chi si recherà a Corniolo potrà godere anche della vista dei Presepi allestiti lungo le vie del borgo, con vista sulla foresta di Campigna, Patrimonio della umanità per Unesco. La sera successiva, il 27 Dicembre, lo spettacolo sarà replicato, alle 20,30, con gli stessi protagonisti, presso la Chiesa del Santissimo Sacramento di Santa Sofia. La partecipazione a entrambi gli avvenimenti è libera, gratuita e non necessita di prenotazione.