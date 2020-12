Il Natale di Castrocaro sarà "Sotto una buona stella". E nelle piazze lo show del videomapping

Sabato il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole si illuminerà a festa con l’accensione delle luminarie e come da tradizione si tratterà di un momento magico che inaugurerà ufficialmente l’inizio del periodo natalizio. Per la gioia dei più piccoli e delle loro famiglie, viale Marconi si trasformerà nel “Viale della Cometa" e come da tradizione verranno accesi gli alberi di Natale nelle piazze principali cittadine, assieme al progetto di proiezioni curato da Mauro Turchi. Nel giardino di Terra del Sole, la grande stella cometa realizzata dalla proloco e la natività.

Anche la cittadina termale ha rinunciato, avendo come priorità il tema della salute, a gran parte delle iniziative che normalmente venivano organizzate per il periodo delle feste ma, non ha voluto rinunciare al clima natalizio e a regalare ai suoi cittadini occasioni di gioia.

La novità di questo Natale sarà un ricco calendario di eventi on line per i più piccini. Si tratterà di una serie di incontri a partire dall’8 dicembre organizzati sulla pagina ufficiale dell'Ufficio Turistico Castrocaro Terme, dove i bambini assieme ai genitori potranno seguire dei laboratori creativi per realizzare decorazioni, alberelli di Natale, burattini, marionette e dare sfogo alla loro fantasia.

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, insieme al Consorzio Castrumcari nella figura del presidente Claudio Aldini, drettore Alberto Rossi - curatore Massimiliano Cescon, ha voluto creare delle iniziative da condividere insieme, genitori e figli, tra arte, laboratori e spettacoli. La “Tv dei ragazzi” trasmetterà sui social network spettacoli-laboratori a cura di Tata Fata e del duo teatrale All’InCirco in collaborazione con La Casa delle Marionette; in calendario ci sono ben 14 incontri virtuali che accompagneranno i bambini dall’8 dicembre fino al 6 gennaio sulla pagina ufficiale Facebook @ufficioiatcastrocaro

Infine, per i bimbi che hanno scritto la letterina, da sabato 12 dicembre l’Ufficio Postale di Babbo Natale, direttamente dal Polo Nord posizionerà delle buchette accanto gli alberi addobbati a festa in Piazza Mazzini a Castrocaro Terme e in Piazza d’Armi a Terra del Sole. "In un periodo che non potrà vedere eventi pubblici o occasioni di incontro collettive, l’Amministrazione Comunale e il Consorzio Castrumcari hanno voluto dare un segno di speranza e di positività affinché il periodo di Natale e delle feste non passi come un qualsiasi altro dell’anno, ma un momento in cui si possa godere della magica atmosfera tipica dei giorni di festa - viene evidenziato -. Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, insieme al Consorzio Castrumcari tengono a ringraziare in particolare Mauro Turchi ed Ivo Perini per la collaborazione nella realizzazione degli allestimenti. Si ringraziano i commercianti e le aziende del territorio per il contributo alla realizzazione del Natale “Sotto una Buona Stella”.