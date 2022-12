Natale con l'arte a Modigliana

L’associazione Ics Fectori Art, organizza la mostra artistica Natale con l’Arte 2022, che si inaugurerà domenica 18 dicembre alle ore 16, nella sede degli artisti in piazza Matteotti,10 a Modigliana e che durerà fino al 6 gennaio 2023. "Sono inoltre visitabili quattro vetrine con opere in negozi sfitti del paese e che abbiamo ripulito e allestito con opere d’arte", dice il presidente Idilio Galeotti.

"Come associazione di recente abbiamo anche organizzato dei corsi per stimolare la creatività delle persone, si tratta di corsi di base artistici, tra i quali abbiamo svolto il corso “Costruisci il tuo Presepe”. Si è trattato di un corso nella creazione di presepi napoletani, coordinati da Matteo Cuttano, creazioni che si sono poi portati a casa ed abbellirla della propria arte durante il periodo natalizio. Inoltre a fine gennaio realizzeremo un corso di disegno e pittura coordinati da Antonella Ciccarella Romero e stiamo prendendo contatti con le scuole primarie per organizzare durante l’orario scolastico di corsi per la manipolazione della creta", chiude Galeotti.