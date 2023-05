Natura, benessere e ambiente per la due giorni di "Semi piaci" a Corte San Ruffillo

La splendida cornice di Corte San Ruffillo, a Dovadola, ospiterà nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 maggio l’evento Semi piaci, idee verdi in fermento, con il patrocinio del Comune di Dovadola. L’evento ospiterà una mostra mercato ad ingresso libero con laboratori per grandi e piccini, live show, conferenze e workshop.

Arte, gastronomia, artigianato, esperienze per esaltare la natura e per riflettere sul benessere sia del singolo che dell’ambiente, cercando nuove ispirazioni per un domani più sostenibile. Tante realtà locali di produttori, artigiani e artisti si incontrano nel verde dellì'agriresort di Dovadola. Piante, fiori, gioielli, ceramica, tessuti dipinti a mano, eccellenze gastronomiche, tanti saranno gli espositori che potranno raccontare la propria storia di persona con la passione che merita. Tanti saranno anche gli eventi: dalle conferenze sul paesaggio, alle lezioni di yoga, alle esperienze emozionali con la musica dal vivo, fino al volo delle farfalle e ai live show. La gastronomia porterà ad assaggiare i prodotti di Corte San Ruffillo sposati al pane del Forno Nel Nome del Pane, o i vini per accompagnare una cena condotta dalle sapienti mani dello chef Andrea Giacchini di Essentia o ancora sperimentare la domenica il Flower brunch proposto dagli chef oppure terminare il fine settimana con un apericena attendendo l’evento musicale di chiusura.

La mostra mercato avrà luogo sabato 6 e domenica 7 maggio dalle 10:00 alle 20:00, ad ingresso libero.

Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0543 934674 – Cell anche whatsapp: 348 9404101 Mail: info@cortesanruffillo.it