Natural Expo torna in Fiera: un percorso tra yoga, arti marziali, cristalloterapia, massaggi olistici e conferenze

Naturalmente in salute e in armonia. Naturalmente sostenibili. Sono gli stili di vita, etici, sani, ecologici e solidali i fulcri della 17esima edizione di Natural Expo, la manifestazione attenta al benessere olistico dell’individuo e al rispetto dell’ambiente, che offre proposte adatte ad alimentare corpo, anima e mente. L’evento torna dal 17 al 18 febbraio, portando alla Fiera di Forlì una nutrita schiera di operatori ed esperti di diverse discipline: workshop, trattamenti, laboratori, conferenze, esibizioni. Natural Expo è una vetrina espositiva che offre una vasta scelta di proposte e di prodotti innovativi per il benessere: cosmesi naturale, alimentazione biologica e vegana, risparmio energetico, arredamento, erboristeria e medicina alternativa.

I settori espositivi

La manifestazione, organizzata da Romagna Fiere, si articola nei settori Vita e Casa, Bio Beauty Fashion, Canapa Corner, Cuore Vegan, Ritorno alle Origini che si concentra su alimentazione bio e senza glutine, abbigliamento etico ed etnico, mercato di prodotti equo-solidali e a km 0 e “Anima Creativa”, un’area dedicata a creatività, artigianato, laboratori di produzione, handmade, design e realizzazioni ecosostenibili frutto di recupero e riciclo. Un settore che vuole incentivare la cultura della manualità e mettere l’accento sull’importanza dell’artigianalità, sulla qualità del lavoro paziente, unico e personale, creato con le proprie mani, anche ai fini del conseguimento del benessere personale e dell’intero ambiente. Ci sarà anche quest’anno l’ampliamento di due sezioni che arricchiscono ulteriormente la proposta all’insegna del benessere a 360 grad, ovvero “Il Benessere Vien Viaggiando”: stand con mostre laboratori e prodotti di territori lontani, tra culture diverse per approfondire sensazioni e conoscenze; come già da anni ci saranno i Monaci Tibetani che costruiranno con la sabbia il bellissimo Mandala per la Pace e la sua dissoluzione e la distrbuzione e benedizione alla domenica sera, oltre all’affascinante mercatino Tibetano. Una novità per i bambini quest’anno sarà la costruzione del Mandala dell’Animale di Personale Potere che indica come gli animali possono aiutare noi e i nostri figli a esprimere doni e talenti. Numerosi saranno gli stand con manufatti, tessuti, gioielli e strumenti musicali provenienti dalle piu’ affascinanti Vie dell’ Est, dall’India, dal Nepal e dal Sud Est Asiatico. Vedremo le ballerine Thainlandesi e potremmo godere dei loro massaggi e del buon cibo Thai e Indiano, oltre a esibizioni di Arti Marziali quali Muay Thai, Karate, e KungFu. Per la prima volta alla Fiera di Forlì la “Cultura Cinese” con mostra di kimoni e accessori originali e proposte di laboratori ludici e meditativi allo stesso tempo. Ci sarà poi "Mondo Cristalli" per scoprire i benefici poteri della cristalloterapia in una ricchissima area mercato,con la possibilità di ricevere consulenze personalizzate grazie ai numerosi professionisti del settore. Nei padiglioni di NaturalExpo si potrà trovare tutto ciò che serve a vivere in equilibrio, in salute e armonia visitando oltre 200 stand, qualificati e selezionati, e soffermandosi nei vari settori per vivere di persona esperienze di completo benessere.

Natural Expo ripropone momenti e situazioni che il pubblico ha sempre dimostrato di apprezzare. Tra esse l’Officina Olistica nella quale rilassarsi per godere di massaggi e consulenze personalizzate, vivere esperienze totalizzanti, ascoltare i Pensieri degli Angeli, scegliere un rilassameto guidato “al di là del tempo”, avere consulenza sui Numeri di Nascita e sull’Anno Personale, praticare una sessione di AuraSoma o di Costellazioni Familiari, provare i 5 Riti Tibetani o le Erbe degli Sciamani e conoscere l’Aromaterapia, olte a tanto altro; inoltre assistere ad esibizioni, partecipare a sessioni sciamaniche. Il pubblico può trovare un’area Yoga e Dintorni, dove sarà possibile provare e conoscere lo yoga in tutte le sue forme, con lezioni gratuite presentate da insegnanti certificati del territorio, e workshop e free class dove danza e musica diventano occasioni per curare lo stress e ritrovare armonia fisica e sensoriale. Nello spazio “La Musica che cura, il Ballo che guarisce” si può sperimentare il potere benefico e curativo del ballo, con una sezione che si prende cura del corpo con esibizioni e free class, e del suono attraverso tecniche differenti che vanno dall'uso della musica per ridurre lo stress, alla proiezione di vibrazioni nel corpo per alzare la frequenza, al canto vero e proprio; esperti in questo campo sono Luca Vignali, Rino Capitanata e Thea Crudi.

Non mancheranno i momenti formativi, saranno una cinquantina le conferenze e i seminari, tutti gratuitamente accessibili con il solo biglietto di ingresso, tenuti da ricercatori, scrittori, operatori olistici e counselor professionisti di fama nazionale. Nel ricco programma, che si articolerà in tre ampi spazi dedicati, spiccano fra le novità la presenza di Fabrizio Cotza “Mentore di Imprenditori Sovversivi”, e di Marco Cesati Cassin “Prove laiche della esistenza della vita dopo la vita”. Riconfermati il dottor Piero Mozzi, celebre per la sua dieta dei gruppi sanguigni; la dottoressa Gabriella Mereu col suo metodo che si concentra sull’espressione del sintomo e sulla medicina della consapevolezza; Matteo Gracis, giornalista che parlerà del pensiero critico e del beneficio del dubbio e in collegamento diretto Il dottor Nader Butto, cardiologo che ha ideato, creato e sviluppato il metodo della Medicina Integrativa Unificante. Ancora fra le novità:La Scuola del Portare con un'area fascioteca dove saranno disponibili i vari supporti BabyWearing con il Pit-stop passeggini e poi lo spazio Pit-stop allattamento: dove le mamme potranno fermarsi ad allattare i loro bambini e rilassarsi con una tisana.

Informazioni e programma completo sul sito www.naturalexpo.it, sabato e domenica dalle 10 alle 20

BIGLIETTI: sabato e domenica, biglietto intero € 8,00 - Ridotto € 6,00 con coupon scaricabile dal sito www.naturalexpo.it. Bambini gratis fino a 12 anni.