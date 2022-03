"Nei meandri del fiume Ronco": la storia del sito di importanza comunitaria illustrata da Gabriele Zelli

Prezzo non disponibile

Martedì 29 marzo alle 15.30, la Sala "Elmo Domeniconi", nella sede CNA di Forlì,ospita Gabriele Zelli, che terrà una conferenza dal titolo "Nei Meandri del fiume Ronco: storie, immagini, caratteristiche e aspetti del sito di importanza comunitaria e dell'oasi faunistica di Magliano".

Insieme al relatore interverranno Fabio Casadei, autore delle fotografie contenute nel libro "Nei Meandri del fiume Ronco", Edit Sapim 2021, e Alvaro Attiani, presidente CNA di Forlì-Cesena. Gabriele Zelli, dopo aver dedicato insieme a Marco Viroli due guide alla Città di Forlì, con questo nuovo volume ha posto l'attenzione su una parte molto suggestiva del territorio locale, in particolare sui due percorsi naturalistici che si snodano lungo corso d'acqua a partire dal Ronco verso Magliano e Selbagnone Nel tracciare i due itinerari, che possono essere percorsi a piedi, in bicicletta o a cavallo, l'autore racconta anche la storia dei luoghi che caratterizzano il lato forlivese, come la frazione Ronco, il Polisportivo "Albo Sansovini", i laghi del Sole e FO.MA, il Golf Club "I Fiordalisi", i centri abitati di Carpena e Magliano, l'aeroporto, e la parte forlimpopolese. Quest'ultima è contraddistinta dalla presenza di un bosco alluvionale, dall'ex vasche della SFIR, dal laghetto "delle folaghe", dal canale Ausa Nuova e dal Centro visite dello Spinadello.

Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni 0543770210. Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia del libro.

Saranno rispettate le norme anticovid vigenti.