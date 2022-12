Nei pomeriggi di Santo Stefano, di Capodanno e dell' Epifania "C'era una volta in Romagna, davanti al Presepe"

Nei pomeriggi di Santo Stefano, di Capodanno e dell'Epifania, il Palazzo Pretorio di Terra del Sole ospiterà tre rispettive visite guidate ideate e condotte da Chiara Macherozzi, Guida Turistica della Regione E-R, all'interno del Museo dell'uomo e dell'ambiente, alla scoperta e riscoperta di usi e costumi, di antiche credenze, di riti e tradizioni, tra il sacro e il magico, lungo tutto il ciclo dell'anno, e specialmente in relazione al periodo che va da Natale all' Epifania, e inoltre, nel suggestivo contesto della Rassegna dei Presepi, alla scoperta e riscoperta del Presepe e dei suoi significati.

Partendo dall'aia, Chiara Macherozzi farà percorrere ai visitatori un viaggio indietro nel tempo, dentro la Casa del Contadino Romagnolo di più un secolo fa, passando davanti al grande camino, cornice del sacro focolare domestico, alla tavola apparecchiata, alla madia di alberaccio tarlato, al cassone delle granaglie, al lavabo in pietra, al letto in ferro battuto, "imbottito" con foglie di granturco e riscaldato con "il prete e la suora", entrando, poi, nella stalla e scendendo, in seguito, nella cantina. Un viaggio nella vita delle Campagne Romagnole di una volta, che terminerà davanti alla mangiatoia in cui è deposto il Bambin Gesù, tra il Bue e l 'Asinello, con uno speciale focus sulla storia e la simbologia del Presepe.

Ritrovo ore 16:30 sotto il Loggiato di Palazzo Pretorio, Piazza D’Armi, Terra del Sole. Durata di ciascuna visita guidata : 2 ore e mezza, nel complesso. Tariffa a testa per ciascuna visita guidata: € 13 a testa a partire dai 19 anni di età , € 10 dagli 11 ai 18 anni anni (eta' Scuole Medie e Superiori ) E’ richiesto, inoltre, un contributo di offerta libera alla Pro Loco di Terra del Sole, per l’ingresso nel Museo dell’Uomo e dell’Ambiente situato all’interno di Palazzo Pretorio. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre due giorni prima dalla data prescelta tramite whatsapp scritto al 349 - 8087330 . Ciascuna visita guidata si effettuerà soltanto al raggiungimento di un quorum minimo di prenotazioni pervenute entro e non oltre i termini stabiliti. Iniziativa in collaborazione con la Pro Loco di Terra del Sole.

Inoltre, alla fine della visita guidata, uscendo da Palazzo Pretorio, si troverà acceso il tradizionale Zôc ad Nadél nell'antistante Piazza d’Armi di Terra del Sole.