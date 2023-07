Nel 150esimo anniversario della morte di Alessandro Manzoni incontro con Eleonora Mazzoni

Lunedì 17 luglio alle 21:00 la parrocchia di Santa Maria Lauretana in Bussecchio propone un incontro con Eleonora Mazzoni, nel 150esimo anniversario della morte di Alessandro Manzoni.

Eleonora Mazzoni, nata a Forlì, laureata in Lettere all'Università di Bologna con il professor Ezio Raimondi, fino al 2010 ha lavorato come attrice per teatro, cinema e tv. Attualmente scrive soggetti e sceneggiature per il cinema e la televisione. Dal 2022 è la direttrice artistica del "Festival culturale Caterina Sforza di Forlì. L'anticonformista". Ha pubblicato diversi libri, l'ultimo "Il cuore è un guazzabuglio. Vita e capolavoro del rivoluzionario Manzoni" (Einaudi 2023). Alcuni suoi racconti e scritti sono apparsi in diverse antologie.

Un incontro sull'autore de: "I Promessi Sposi", un Manzoni raccontato non solo come scrittore, ma anche come uomo, con la sua biografia costellata di dolorosi abbandoni, slanci arditi e brucianti passioni.