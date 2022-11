Nel 78° anniversario della Liberazione di Forlì il ricordo di Luigi Pestalozza con Roberto Abbado e Danilo Rossi

Mercoledì 9 novembre alle 17:00 al Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì si tiene l'incontro organizzato da ForlìMusica e Teatro Per la Pace "In ricordo di Luigi Pestalozza"



Nel 78° anniversario della Liberazione di Forlì, un incontro pubblico per ricordare le 4 giornate dedicate ad ogni genere di musica e agli articoli della Costituzione, ideate e realizzate nel 2005 a Forlì, dal noto musicologo, scrittore, intellettuale ed accademico antifascista Prof. Luigi Pestalozza. Quattro giornate in cui compositori di alto profilo – tra i tanti, Giacomo Manzoni, Sylvano Bussotti, Adriano Guarnieri ed Ennio Morricone – composero brani inediti dedicati alla nostra città. Interverranno Oreste Bossini, critico musicale, Roberto Abbado, direttore d’orchestra, Danilo Rossi, musicista, Marisa Fabbri, Teatro per la Pace, Velia Mantegazza, regista.

Da “Incontro con le musiche contro la guerra 11 per l'uguaglianza 3”, organizzato dal Teatro per la Pace, saranno proposti alcuni brani eseguiti dal Maestro Piero Bonaguri alla chitarra con letture dell'attrice Lucia Vasini.