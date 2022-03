Nel calendario del Ministero della Cultura l'evento della Fumettoteca Regionale per 'DanteDì' 2022

Con lo specifico progetto annuale 'Dante 701', dedicato all'opera e al Sommo Poeta Dante Alighieri, l'evento promosso dalla FumettoDANTEca per il 'DanteDì' 2022 è nel calendario del Ministero della Cultura, posto nella pagina web del MiC.

Quindi, apertura pubblica straordinaria per venerdì 25 marzo, dalle ore 14:00 alle 18:00, con l'originale evento che la FumettoDANTEca presenta al suo interessato pubblico, formato da molti contenuti conosciuti ed inediti, è in grado di narrare il Poeta Dante Alighieri attraverso un’ottica alternativa e misconosciuta. Fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per il pubblico, per informazioni 339 3085390 fumettoteca@fanzineitaliane.it www.fanzineitaliane.it/FumettoDANTEca