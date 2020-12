“Nel cuore della Comunità”, si racconta la storia delle case del popolo in Romagna

Giovedì 17 dicembre, dalle 17:30 alle 19:00, Auser Forlì presenta sulla piattaforma Zoom il nuovo libro “Nel cuore della Comunità. Storie delle case del popolo in Romagna”, una ricerca di due studiosi, il professor Tito Menzani e Federico Morgagni, sull’esperienza delle Case del Popolo in Romagna, una delle più intense espressione di socialità e di impegno dei militanti socialisti, comunisti e repubblicani. Si tratta di una ricerca di qualità che parla anche delle storie e delle esperienze di molti cittadini forlivesi. Conduce l'incontro Maria Luisa Bargossi, presidente Auser Odv, presentano gli autori Morgagni e Menzani con interventi di Gabriele Zelli e Mario Proli. Per ottenere il link di collegamento contattare Auser Forlì per email forli@auserforli.it