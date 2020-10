"Nel cuore della comunità", Tito Menzani e Federico Morgagni raccontano la storia delle case del popolo

Lunedì 19 ottobre alle ore 18,00 presso il salone della Casa del Popolo del Ronco (viale Roma 342) si tiene la presentazione del libro "Nel cuore della comunità: storie delle case del popolo in Romagna", autori Tito Menzani e Federico Morgagni, FrancoAngeli Editore. Il volume rappresenta la conclusione della prima fase di un progetto di ricerca avviato ormai da un paio d’anni dal Circolo Cooperatori APS allo scopo di approfondire la storia delle Case del Popolo della Romagna, di ogni orientamento e tipologia, dall’800 ad oggi.

La prima fase della ricerca ha permesso di individuare ben 570 case del popolo, storicamente esistite o ancora attualmente esistenti in tutto il territorio romagnolo; di molte di queste è stata ricostruita la localizzazione, l’anno di fondazione e alcuni cenni di vicenda storica. Queste informazioni sono ora disponibili online nel sito www.casedelpopolo.it. La ricerca è tutt’ora in corso per reperire ulteriori fonti e documentazione.

Il libro si concentra in particolare sul ruolo delle case del popolo come centri cooperativi di educazione politica, di aggregazione sociale e fruizione culturale di massa ed esamina le multiformi trasformazioni di un modello capace di evolvere continuamente per rispondere alle sfide di una società in trasformazione, pur conservando un solido ancoraggio ad alcuni valori di fondo: solidarietà, mutualismo, partecipazione democratica. Dalla ricerca emerge con evidenza come le case del popolo rappresentano una parte fondamentale della memoria e della identità della Romagna, di cui in parte hanno contribuito a definire la storia e il carattere, e una peculiarità che, in termini di consistenza, non ha eguali in Italia e in Europa.

Il programma della presentazione del volume prevede il saluto del Presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti e della presidente di UNICA Soc. Coop., Giuliana Maltoni e gli interventi di Tito Menzani, Università di Bologna e Federico Morgagni coautori del libro.

L’iniziativa è organizzata dal Circolo dei cooperatori in collaborazione con il Comitato organizzatore del Festival di storia del Novecento 900Fest. Durante la presentazione del volume Barbara Bertoncin interverrà a nome del Comitato allo scopo di illustrare il programma della VII edizione di 900Fest, che si svolgerà a Forlì fra il 28 e il 31 ottobre.

Per l’incontro in presenza fisica valgono le norme sanitarie vigenti alla data. In particolare ai presenti verrà richiesto di indossare la mascherina e di igienizzare la mani prima di accedere alla sala dove si svolgere la presentazione; all’ingresso si procederà alla misurazione della temperatura corporea dei partecipanti.

La conferenza sarà trasmessa anche in diretta streaming su Youtube (channel Circolo Cooperatori) e su Facebook (www.facebook.com/circolocoopra/)