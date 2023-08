"Nel dramma dell'alluvione, la sorpresa di un'onda di bene": incontro con il vescovo e il direttore della Caritas

Lunedì 7 agosto alle 21:00 la parrocchia di Santa Maria Lauretana in Bussecchio organizza l'incontro "Nel dramma dell'alluvione la sorpresa di un'onda di bene" con il vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza, il direttore della Caritas diocesana Filippo Monari e Cristina Soffiantini, coordinatrice di un gruppo di volontari.

Maggio 2023. Pioggia per giorni e giorni sulla Romagna. Fiumi esondati. Case, negozi, fabbriche, campi sommersi da acqua e fango. Alcune vittime, tante famiglie perdono il frutto dei sacrifici di una vita. Contemporaneamente la sorpresa di una fiumana di volontari che dicono: "Siamo qua! Dove possiamo dare una mano?". Questa ondata di bene è un aiuto materiale ma anche di più, un conforto. Vogliamo domandarci: "Ma che cosa è successo? Perchè questo spontaneo e diffuso moto di solidarietà?". Uno fra gli alluvionati ha detto: "L'acqua è arrivata fino a quel punto della mia casa. Non lo imbiancherò. Non per ricordarmi l'alluvione, ma come segno di tutto il bene ricevuto dai volontari".