Nel giorno in cui si ricordano le vittime del terrorismo, incontro con Davide Conti

In occasione del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice (9 maggio), istituito con la legge 4 maggio 2007 n° 56, l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena promuove per venerdì 7 maggio dalle 15 alle 17 un incontro online con Davide Conti, autore di "L’Italia di piazza Fontana. Alle origini della crisi repubblicana" (Einaudi, Torino 2020). Dialoga con l’autore, Domenico Guzzo, direttore dell’Istituto storico. L’incontro, programmato come quarto appuntamento del ciclo, valido ai fini della formazione docenti, "Parliamone con l'autore. L'Italia dal fascismo alla Repubblica", sarà aperto alla partecipazione di tutti gli interssati, compatibilmente con la disponibilità dei posti residui.

L’incontro, come quelli che lo hanno preceduto, sarà registrato e reso disponibile in forma sintetica sul canale youtube dell’Istituto.

L'iscrizione è obbligatoria: se non si è già iscritti all’intero corso, occorre inviare un email a istorecofo@gmail.com

Davide Conti, storico, è consulente dell’Archivio Storico del Senato della Repubblica, della Procura di Bologna (inchiesta sulla strage del 2 agosto 1980) e della Procura di Brescia (inchiesta sulla strage del 28 maggio 1974). È inoltre autore della ricerca sulla Guerra di Liberazione a Roma 1943-1944 che ha determinato il conferimento della Medaglia d’oro al Valor Militare alla città di Roma da parte del Presidente della Repubblica. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: Criminali di guerra italiani. Accuse, processi e impunità nel secondo dopoguerra (Odradek 2011); L’anima nera della Repubblica. Storia del Movimento Sociale Italiano (Laterza 2013); Guerriglia partigiana a Roma. Gap comunisti, Gap socialisti e Sac azioniste nella Capitale 1943-1944 (Odradek 2016); La Resistenza di Mario Fiorentini e Lucia Ottobrini dai Gap alle Missioni Alleate (Edizioni Senato della Repubblica 2016); Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana (Einaudi 2017 e 2018); Fascismo, Antifascismo e continuità dello Stato. Storia del generale Mario Roatta (Anppia 2018).