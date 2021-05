Antonelli, Haenel, Janeczek, Càrtàrescu, Lagioia e Barbero a Forlì per “Nel nome di Dante”

Prezzo non disponibile

Venerdì 21 e sabato 22 maggio il cortile dei Musei San Domenico di Forlì ospiterà alcuni tra i maggiori narratori viventi nell’ambito di “Nel nome di Dante. Gli scrittori contemporanei rileggono la Divina Commedia”.

Alle 9.30 di venerdì salirà infatti sul palco Giuseppe Antonelli, conduttore su Radio3 de “La lingua batte”, con “Dante pop”, cui seguirà alle 11 Yannick Haenel, vincitore nel 2017 del Prix Medicis con “Tieni ferma la tua corona”, che dialogherà con la professoressa Chiara Elefante dell’università di Bologna sul tema “Dante e la narrativa contemporanea”. Nel pomeriggio, alle 17, Helena Janeczek, vincitrice nel 2017 del premio Strega con “La ragazza con la Leika”, analizzerà il tema “Dante e le guerre”. Introdurrà il prof. Alberto Casadei dell’Università di Pisa, coordinatore del Comitato scientifico del progetto “Nel nome di Dante”.

La giornata di sabato sarà invece introdotta alle 11 da Mircea Càrtàrescu, più volte candidato al Nobel per la letteratura, che dialogherà con Bruno Mazzoni dell’Università di Pisa e con il regista teatrale Franco Palmieri su “Dante e il fantastico”. Nel pomeriggio, sempre alle 17, Nicola Lagioia, vincitore del premio Strega nel 2015 con “La ferocia”, affronterà con Gianfranco Brunelli, curatore della grande mostra forlivese “Dante. La visione dell’arte” il tema delle “Immagini attuali di Dante” Alle 20, infine, Alessandro Barbero, vincitore del Premio Strega nel 1996 con “Bella vita e guerre altrui di Mr Pym gentiluomo” e tra i più apprezzati collaboratori dei programmi su temi storici in radio e in televisione, ed Alberto Casadei saranno intervistati da Paolo Rambelli sulle novità della biografia di Dante e dell'interpretazione della Divina commedia.

Tutti gli incontri saranno trasmessi gratuitamente in diretta streaming sul canale facebook della mostra forlivese su Dante, ovvero su: https://www.facebook.com/MostraDanteForli/.

Sono infine ancora disponibili alcuni posti in presenza per i due incontri del pomeriggio, ovvero quelli con Helena Janeczek di venerdì 21 alle 17 e con Nicola Lagioia di sabato 22 sempre alle 17. Chi fosse interessato ad intervenire può prenotare gratuitamente il proprio posto allo 0543-702562 oppure scrivendo a nelnomedidante.forli@gmail.com.

