Nel parco arriva il live di Colombre

Domenica 9 agosto, alle 21, la musica è protagonista a Santa Sofia. Nel teatro naturale del Parco della Resistenza si svolge il primo evento di Rumors, un'occasione per godersi a certe altitudini un concerto di Colombre, che per l’occasione suona in trio con chitarra elettrica, viola e violoncello. Aprono la serata i Corner in Bloom.

“Desideravamo creare un'occasione in cui poter godere della musica dal vivo – dicono i giovani organizzatori di Rumors – e ci è sembrato bello poterlo realizzare a Santa Sofia, dove Rumors è nata. Così, con l'appoggio di Pro Loco Santa Sofia, ci siamo messi all'opera e abbiamo organizzato una serata in cui potere stare insieme e ascoltare buona musica, sempre nel rispetto delle regole”.

Sul palco, il nome di punta è Colombre, al secolo Giovanni Imparato. Come il mostro marino del racconto di Buzzati, da cui prende il nome, ad un certo punto affiora dall’acqua pubblicando nel 2017 l’album “Pulviscolo” (Bravo Dischi). Il disco, preceduto dal singolo “Blatte”, arricchito dal prezioso featuring di IoSonoUnCane, ha ottenuto attenzione e consensi da pubblico e critica, ed è stato candidato nella cinquina del Premio Tenco come miglior opera prima. Questa accoglienza ha permesso al cantautore di Senigallia di intraprendere un tour in tutta Italia di più di novanta concerti, tra il 2017 e 2018. Nello stesso 2018 co-produce e arrangia il disco “Deluderti” (La Tempesta Dischi, 2018) della cantautrice Maria Antonietta, con la quale aveva già collaborato nella produzione del suo disco precedente “Sassi” (La Tempesta Dischi, 2014). Nel 2019 Calcutta lo invita a prendere parte al fortunato tour di “Evergreen” come chitarrista.

Ingresso: 11 euro alla cassa la sera stessa; 9 euro in prevendita online https://oooh.events/evento/rumors-biglietti/