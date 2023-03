Nel ricordo delle vittime innocenti delle mafie una serie di iniziative: dalle mostre ai film

Sono decine le iniziative organizzate dai coordinamenti di Libera Emilia-Romagna verso il 21 marzo, Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Il Coordinamento Libera Forlì Cesena, il Presidio “Placido Rizzotto” di Forlì e il Presidio “Giuseppe Letizia” di Forlimpopoli organizzano diversi appuntamenti.

Martedì 21 marzo pullman per Milano con CGIL Forlì-Cesena, in partenza alle ore 4 da Cesena, ore 4,30 da Forlì. Nella stessa giornata alle 10, alla Casa Museo di Tavolicci, ci sarà la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie e lettura degli elaborati inviati dalle classi del territorio, in collaborazione con l'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Forlì-Cesena e con l'Associazione APS “Amici della Casa di Tavolicci”. Mercoledì 22 marzo alle 21 al Cinema San Luigi di Forlì ci sarà la proiezione del film "Nulla di sbagliato", con Cinemovel all’interno di Schermi in classe.

Sabato 25 marzo, alle 17 al MAF di Forlimpopoli inaugura la mostra "Attraversamenti", opere e installazioni di Luigi Impieri. Un gioco di parole per fornire risposte alle nostre menti di fronte alle tante persone che finiscono in fondo al muro più liquido del mondo, il Mediterraneo. Traversate per la vita per chi ce la fa, traversate per la morte per tutti gli altri: quanti? Non lo sapremo mai. Questa la cruda realtà rispetto la quale una piccola parte del mondo, la nostra, bulimica di ricchezza e avidità, cerca di opporsi all’arrivo di donne, uomini e bambini disperati, in cerca di una vita dignitosa, lontana da guerre, miserie, fame. Sono frammenti di vite, frantumi di esistenze, la cui cura richiederebbe politiche articolate e visionarie che, al momento, fatichiamo a ravvisare nelle goffe, quanto inumane, azioni degli attuali governi. E di recupero, cura e trasformazione di frammenti è connotata l’arte di Luigi Impieri, così come Frantumi è intitolato il suo libro che documenta l’intervento su aree cittadine degradate. Attraverso la realizzazione di mosaici ha dato nuova vita a oggetti considerati rifiuto e ha riportato a nuova vita alcuni “non luogo” delle nostre città. La mostra si concluderà il 30 aprile 2023.

Aperture: sabato e domenica dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 18,30, martedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30, giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. E’ possibile effettuare la visita per gruppi organizzati, sia scolastici che privati, in giornate diverse prenotando al seguente numero telefonico: 337 1180314 o alla mail: maf@comune.forlimpopoli.fc.it

Venerdì 31 marzo alle 19 restituzione degli studenti dell'Istituto Alberghiero di Forlimpopoli alla presenza degli amici di Peppino Impastato, alle ore 20.30 cena preparata dai cuochi e dagli studenti con i prodotti di Libera Terra. Sabato 1 aprile restituzione degli studenti del Liceo Artistico di Forlì alla presenza degli amici di Peppino Impastato.

Sabato 1 aprile ore 17 presso il Teatro Verdi di Forlimpopoli, presentazione del libro "Peppino Impastato la memoria difficile" assieme a Pino Manzella curatore del libro, Marcella Stagno, Carlo Bommarito e Caterina Blunda, dialogheranno con la Professoressa Sandra Sicurella Unibo campus di Forlì.