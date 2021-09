Nel ricordo di Luciano Lama una mostra ed un convegno sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Si terrà venerdì 1 ottobre presso il Ceub di Bertinoro il Convegno “La sicurezza nel lavoro che cambia tra appalti, deregolazione e Covid”, iniziativa promossa da Associazione Luciano Lama, Fondazione di Vittorio , CDLT CGIL di Forlì, CDLT CGIL di Cesena, CDLT CGIL di Ravenna, Fillea CGIL Nazionale , Fiom CGIL Nazionale e CGIL Emilia Romagna.

Il Convegno , in un anno straordinario di impegno sindacale per fermare le stragi nei luoghi di lavoro, vuole mettere al centro il tema della salute e della sicurezza a partire dall’impegno di Luciano Lama quale Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende” istituita nel 1988 dal Senato della Repubblica. “Il proposito di istituire una Commissione di inchiesta su tale materia” , argomenta il Presidente dell’Associazione Luciano Lama Valter Bielli “emerse all'indomani del tragico incidente verificatosi al cantiere Mecnavi, nel porto di Ravenna, il 13 marzo 1987, incidente in cui 13 operai persero la vita, asfissiati nella stiva della nave "Elisabetta Montanari" durante operazioni di manutenzione straordinaria dell'imbarcazione. Cinque di questi ragazzi erano Bertinoresi, da qui la volontà di omaggiare i caduti della Mecnavi con questa importante iniziativa patrocinata dal Comune di Bertinoro e dalla Provincia di Forlì-Cesena.”

Ai lavori, dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia Gabriele Fratto e della Vice Presidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein , prenderanno la parola Alessandro Genovesi Segr. Gen. FILLEA CGIL Nazionale , Luigi Giove Segr. Gen. CGIL Emilia Romagna, Francesca Re David Segr. Gen. FIOM CGIL Nazionale. Ci sarà inoltre la testimonianza di Silvano Centioni genitore di Alessandro Centioni che perse la vita all’età di 21 anni in quel tragico 13 marzo.

Le Segretarie delle CDLT CGIL di Forlì e di Cesena, Maria Giorgini e Silla Bucci, insistono sul tema: “Oggi mentre si parla di digitalizzazione e smart working si continua a morire come accadeva vent’anni fa, cadendo da un ponteggio o schiacciati da una macchina. Per questa ragione l’impegno della CGIL e di tutto il sindacato continua ad essere pressante nei confronti di tutte le istituzioni a partire dal Governo e verso le controparti datoriali. Non possiamo permetterci di non vedere tornare a casa i nostri figli , le aziende devono essere luoghi sicuri, servono per questo risorse pubbliche e private e serve una cultura della sicurezza a partire da riportare la formazione sulla sicurezza nelle scuole come materia di insegnamento»

Inoltre alle ore 16.30 di venerdì 1 ottobre sarà inaugurata a Forlimpopoli la mostra “L.Lama il Sindacalista che parlava al paese” alla presenza della Sindaca Milena Garavini che Patrocina l’evento e degli esponenti del sindacato territoriale e nazionale e dell’Associazione L.Lama.