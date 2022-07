Nel rinnovato al Parco del Foro Boario di Forlì arriva la "Cena del respiro"

Lunedì 25 luglio, presso il nuovo Parco del Foro Boario a Forlì, si terrà una cena di raccolta fondi, organizzata dall'Associazione Morgagni Malattie Polmonari O.D.V., in collaborazione con il Ristorante Arquebuse, Bottega & Pasta Fresca di via Macero Sauli e Il Foro Caffè e Cucina. La serata, che sarà interamente dedicata al valore di un 'respiro', sarà un'altra importante occasione per affrontare il tema della nutrizione collegata al benessere della persona e alla rilevanza che una corretta alimentazione può assumere nella quotidianità della vita dei pazienti affetti da malattie e gravi disagi polmonari.

Grazie agli interventi dei medici e degli chef presenti, attraverso le cinque portate del respiro appositamente create per l'evento, si potrà vivere insieme il piacere del cibo, scoprendo come respirazione e alimentazione siano processi strettamente interconnessi. Durante la serata, AMMP Odv, insieme ad altre associazioni, presenterà Foro Bo-Arte che ha collaborato alla realizzazione di questo momento di convivialità. La Cena del Respiro si inserisce in un percorso ideale che condurrà al grande evento Sharing Breath 2022 che si terrà il 9 e 10 settembre prossimi a Forlì.

Il contributo di partecipazione a persona per la serata, che parte dalle 20, è di € 35,00, che saranno destinati da AMMP O.D.V. a progetti di educazione nelle scuole della città di Forlì e al sostegno alla ricerca scientifica sulle Malattie Rare Polmonari. Le prenotazioni vanne effettuate entro giovedì 21 luglio, tramite risposta alla mail segreteria@ammpforlung.it o contattando direttamente la segreteria di AMMP O.D.V. al numero 320 165 6474.