Nella canonica restaurata una piccola rassegna di presepi: le natività a San Lorenzo

La piccola Parrocchia di San Lorenzo in Noceto, dove nel 2022 sono stati ultimati i lavori di restauro della canonica, ospita due diverse interpretazioni del presepe. La prima, realizzata nel 2020 e pensata per essere collocata all’esterno nell’annus horribilis della pandemia, ripropone l’idea di un presepe con sagome a grandezza quasi naturale, ambientato nella cornice della civiltà contadina romagnola. La composizione è stata riallestita nel nuovo spazio della canonica e contiene attrezzi da lavoro dell’agricoltura, dell’artigianato e della pastorizia, oltre ad accessori domestici oggi desueti ma un tempo quanto mai essenziali per affrontare con meno disagi i rigori della stagione invernale (non ultimi il “prete” e la “suora” usati per riscaldare i letti prima delle coperte elettriche e del riscaldamento a gas).

La seconda stanza contiene invece un presepe “classico” che costituisce un omaggio alla storia della parrocchia di San Lorenzo: La composizione è stata infatti realizzata con statuine e allestimenti di proprietà del compianto Don Tonino Selvi, già parroco di San Lorenzo dal 1970 circa fino al 2003, il quale nutriva una enorme passione per la realizzazione del presepe e accumulò negli anni molti pezzi, anche di pregio, oggi lasciati “in eredità” a quella che è stata per oltre 30 anni la sua parrocchia. I presepi sono visitabili tutte le domeniche e il 6 gennaio dalle 15 alle 17 .