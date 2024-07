Nella chiesa del Suffragio si riscopre Corelli: un viaggio musicale con l'ensemble Delirium Amoris

Nella chiesa del Suffragio si riscopre Corelli. Il grande compositore romagnolo sarà protagonista di un concerto alle 21 di giovedì 11 nel luogo di culto all'inizio di corso della Repubblica. Si tratta di un viaggio musicale tra il Sei e il Settecento con l'ensemble Delirium Amoris, formato dai violinisti Stefano Gérard e Veronica Berardi, dal violoncellista Federico Immesi e dalla clavicembalista forlivese Anna Cortini.

Il programma intende offrire un ritratto di Corelli, dai suoi anni di formazione alla sua eredità. Partendo dalle musiche di Giovanni Battista Vitali e Lelio Colista, rappresentanti delle scuole musicali del Seicento italiano con cui Corelli venne a contatto negli anni della sua formazione, si percorrerà un viaggio che attraversa l’epoca barocca. In questo percorso Corelli è concepito come elemento spartiacque, portando a compimento nella sua musica tutte quelle pulsioni che erano state proprie del secondo Seicento e fungendo poi da modello imprescindibile e innovativo per le generazioni seguenti. Il ciclo di questo programma proposto nel concerto presso la chiesa retta da don Paolo Giuliani si conclude con due trio sonate composte da alcuni fra i più celebri allievi di Corelli, Francesco Geminiani e Pietro Antonio Locatelli. Nelle loro opere si possono riconoscere le forme e i procedimenti classici della scrittura corelliana, seppur in una veste nuova e più “moderna”, a conferma ulteriore di quanto il Maestro di Fusignano sia stato un punto di riferimento assoluto per lungo tempo.

Delirium Amoris è un ensemble nato a Bologna nel 2022 che si occupa principalmente di musica barocca italiana dei secoli XVII e XVIII, eseguita su strumenti originali. Particolare attenzione riveste la ricerca musicologica in favore di compositori meno noti, con l’obiettivo di riportare alla luce le loro composizioni, affiancandole ai grandi capolavori della musica antica riletti in virtù delle più recenti scoperte storiografiche.