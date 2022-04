"Nella città dell'inferno" in scena al Teatro Verdi di Forlimpopoli

Proseguono gli appuntamenti della stagione teatrale di Forlimpopoli. Mercoledì 27 aprile, al teatro G. Verdi, va in scena alle 21 lo spettacolo "Nella città dell'inferno", per la regia di Stefano Naldi

Egle, prostituta incallita; Lina, servetta spaurita accusata ingiustamente di complicità in un furto; una ragazzina già pentita e innamorata di un ragazzo che vede dalla finestra. Egle insegna come farsi furba a Lina che impara anche troppo bene. Prova fatta di fortissime emozioni, spesso trattenute, spesso manifestate, un po’ come la vita. Ci si sveglia tutte le mattine nel solito letto, ripetutamente si compiono le stesse azioni e quando arriva l’imprevisto ci si trova ad avere 8000 reazioni diverse, perché fondamentalmente nulla è certo nella vita di nessuno ed il più grande timore di tutti è proprio il senso di precarietà che ci circonda. Un carcere fatto di sbarre in continuo mutamento e movimento, poiché anche nella certezza di essere rinchiusi fra 4 mura, la vita riserva comunque delle sorprese e tutto diviene relativamente stabile e instabile allo stesso momento, come la psiche umana. Di altro non si parla che della noia e della psiche umana e del sacrosanto timore di rimanere soli, del forte senso di precarietà che ci fa lottare ogni giorno per rimanere in equilibrio su quel sottile filo che è la vita e che ci separa dalla morte fisica e dalla follia mentale. La vicenda corre rapsodica e forte l’idea non solo della reale prigionia, ma anche di quella che volente o nolente esiste nella vita di tutti i giorni.

Informazioni

Biglietti: intero € 15,00, ridotto € 10,00 (Ragazzi under 25, Over 65, universitari, residenti Comune di Forlimpopoli, Soci T.D.F, FoEmozioni)

Info e prenotazioni: 339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530 - info@teatrodelleforchette.it