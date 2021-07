Nella cornice della Rocca delle Caminate, il reading musicale "Noi. Dialoghi Shakespeariani"

Indirizzo non disponibile

Venerdì 30 luglio alle ore 21.00 nella suggestiva corte interna della Rocca, si rinnova l'appuntamento con la rassegna "Cam(m)inate - e quindi uscimmo a riveder le stelle".

Il duo Arté composto da Paolo Benedetti alla chitarra e Tatyana Mukhambet al violoncello, accompagnati dalle raffinate voci di Giampiero Bartolini, Laura Sciancalepore, Laura Zoli e Alberto Cataleta renderanno indimenticabile la serata grazie al reading musicale “Noi – Dialoghi Shakespeariani”. Sulle note di Granados, Gnattali, Piazzolla, Byrgmuller, Zenamon e Sibelius la notte si colorerà di atmosfere musicali che esploreranno diversi continenti e differenti sonorità: dal tango, al jazz senza dimenticare la classica. Le letture prenderanno spunto dalle opere di Dante e Shakespeare e ben si accorderanno con le suadenti note della serata.

“Ci auguriamo possa essere un evento suggestivo e indimenticabile - racconta il musicista Paolo Benedetti - in una location che sarà la terza protagonista oltre alla musica e alle parole”. I testi sono stati elaborati da Laura Sciancalepore grazie anche al supporto degli altri lettori in scena.

Al termine dell'evento, ai partecipanti verrà offerto un aperitivo.

ll costo del biglietto è di € 15,00, ridotto € 5,00 per i possessori di ArtCard, tessera sottoscrivibile presso il Centro Diego Fabbri (0543.30244 – info@centrodiegofabbri.it) che dà diritto a riduzioni per eventi culturali del territorio. Nel rispetto delle misure sanitarie vigenti è obbligatoria la prenotazione anticipata entro il giorno prima. Per informazioni e prenotazioni: mail info@centrodiegofabbri.it - tel. 0543 30244 - WhatsApp 328 243 5950