"Nella testa di Luca": Alberto Fabi presenta il suo libro alla Feltrinelli

Alla Feltrinelli di Forlì venerdì 31 alle ore 18 si terrà la presentazione del libro di Alberto Fabi "Nella testa di Luca" edizione Dei Merangoli.

Alberto Fabi, classe 1977, vive tra l'Umbria e Roma dove ha studiato Regia Cinematografica, sceneggiatura e fotografia. Appassionato di musica rock e blues, alterna l'attività di regista e sceneggiatore a quella di docente e narratore. Nella testa di Luca è il suo primo romanzo, che nasce dalle sue prime esperienze nel mondo della televisione (ha curato tra gli altri le regie di E se domani e Voyager per la Rai) e dal suo amore per Roma.

Può la mancanza di 24 fogli bianchi per stampante generare il caos fisico e mentale? Luca, dopo aver pubblicato con una piccola casa editrice due libri acclamati dalla critica e dal pubblico, accetta l'offerta di un editore famoso a livello internazionale. Ma il concatenarsi di imponderabili eventi provoca disastri e misfatti sul piano lavorativo e sentimentale. Una mattina di primavera, nei vicoli di Trastevere, Luca vede apparire davanti a sé Truman Capote che, in un susseguirsi di improbabili incontri notturni, amori surreali, tragicomiche corse sul motorino e padellate in testa, si autoeleggerà a suo mentore, diventando molto più di una grottesca proiezione della sua mente. Attraverso una narrazione che alterna il presente al passato, Alberto Fabi orchestra un romanzo che catapulta il lettore nella vita e "nella testa di Luca" dove si scontrano conflitti e compromessi, sconfitte e appagamenti, segreti e rivelazioni.