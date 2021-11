Nella vetrina dell'arte di Corso Garibaldi arrivano gli acquerelli di Sergio Celetti

L'antica mesticheria forlivese, Manoni 2.0 in Corso Garibaldi 55/a ospita nella centralissima vetrina una raccolta di acquerelli dell'artista Sergio Celetti raffiguranti scorci della città. Sergio Celetti è nato a Civitella di Romagna, vive e lavora a Forlì. Artista versatile pratica varie tecniche: olio, acquerello, tempera, acquaforte, xilografia e scultura. Nel 1966 Aldo Spallicci lo invita a incidere un xilografia che viene pubblicata come copertina della rivista di cultura romagnola "La Piè", sarà la prima di una lunga serie ( 51 copertine pubblicate ).

Nel 1971 conosce Maceo Casadei e per quasi venti anni ne frequenta lo studio e lo segue nelle frequenti uscite "en plein air" tanto care al maestro. Inizia così una lunga serie di mostre personali che lo hanno portato ad esporre a Forlì, Ravenna, Ferrara, Faenza, Cesena e altri importanti centri. Come grafico ha disegnato le cartoline per il 60° dell'AVIS di Forlì, per il 500esimo del Melozzo da Forlì, per la manifestazione Telethon e per i Circolo Numismatico Forlivese. Inoltre ha personalizzato il logo della Cgil di Forlì, e ha ideato il logo della Galleria la Vecchia Filanda.

Nel 2002 il quotidiano la Repubblica pubblica un suo testo nella rubrica Racconti d'estate, nel 2005 dà alle stampe il libro: " Un certo vento - disegni e ricordi" per la casa editrice Il Ponte Vecchio di Cesena. Con la stessa casa nel 2014 pubblica un secondo libro dal titolo " Verde Luna - racconti, acquerelli e altro" con la presentazione di Andrea Brigliadori. Dal 2005 collabora (60 testi pubblicati) come scrittore /disegnatore con la rivista "La Ludla" periodico dell'Associazione F, Schurr che ha come scopo la salvaguardia del dialetto romagnolo. Dal 1966 al 2020 ha insegnato tecnica della pittura ad olio presso la Scuola dell'Associazione Culturale Pegaso in Forlì.