Nicoletta Verna presenta il suo libro, “Il valore affettivo”, al Chiostro di Pianetto

Martedì 27 luglio 2021, alle ore 21.00, presso il chiostro di Pianetto (Galeata), è in programma la presentazione del libro “Il valore affettivo” di Nicoletta Verna, pubblicato nel 2021 presso la casa editrice Einaudi. La manifestazione è organizzata dal Comune di Galeata in collaborazione con Archimedia.

Il romanzo racconta di Bianca, la cui esistenza si è sbriciolata il giorno in cui, da bambina, ha perduto sua sorella. Stella era pura, onesta, e ?manteneva le promesse. Ecco perché la sua scomparsa ha macchiato il mondo di colpa. L’incidente, dai contorni incerti, ha innescato nella sua vita una reazione a catena, che non ha risparmiato nulla. Oggi sta con Carlo, cardiochirurgo di fama internazionale, e all’apparenza lo venera. Ma tanta devozione, in realtà, nasconde un piano macchinoso, folle: un progetto di rinascita in cui l’uomo è un mero strumento. Con un ritmo magnetico, che travolge e sorprende, Nicoletta Verna scrive un indimenticabile romanzo familiare, nel quale una giovane donna cerca ostinatamente una forma di redenzione.

L’autrice è nata a Forlì nel 1976 e si è laureata in Scienza della Comunicazione. Vive a Firenze dove si occupa di web marketing nel settore editoriale. Ha tenuto corsi su teorie e tecniche della comunicazione ed ha pubblicato saggi sui media, collaborando inoltre all’Enciclopedia Garzanti della radio. Ha scritto racconti per le riviste Pastrengo, Carie letterarie, Narrandom e Risme.

“Il valore affettivo”, che sta ricevendo una straordinaria accoglienza da parte della critica, è il suo libro d’esordio, menzione Speciale della Giuria al Premio Calvino 2020. Interverrà l’autrice e la serata sarà condotta da Corrado Ravaioli di Archimedia.

Per info:

Ufficio Cultura 0543-975428-29