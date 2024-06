Nicolò Govoni al Campus di Forlì per “Cambiare il mondo attraverso la scuola: il metodo Still I Rise”

Nicolò Govoni, giovane attivista per i diritti umani nominato al Premio Nobel per la pace, scrittore, presidente e Ceo dell’organizzazione Still I Rise, interverrà martedì 11 giugno alle 17 presso il Campus universitario di Forlì, in viale Corridoni 20, all’incontro pubblico “Cambiare il mondo attraverso la scuola: il metodo Still I Rise”. L’evento è proposto dal Rotary Club Forlì, presieduto da Paola Battaglia, in collaborazione con il Corso di Laurea Magistrale in Management dell’Economia Sociale del Campus di Forlì - Università di Bologna e con il Rotaract.

L’incontro, che sarà moderato da Valerio Melandri, assessore all’Università e alla Cultura del Comune di Forlì, è aperto alla cittadinanza ed è organizzato con il patrocinio di Fondazione Carisp Forlì, Alma Mater Studiorum Università di Bologna-Campus Forlì e sezione forlivese di Fidapa Bpw Italy.

Govoni, cresciuto a Cremona, a vent’anni si è unito a una missione di volontariato in India, dove ha vissuto per quattro anni, laureandosi in giornalismo. Nel 2018 ha fondato Still I Rise, organizzazione umanitaria indipendente che ha aperto scuole per i bambini più vulnerabili in vari Paesi fra cui Grecia, Nord Ovest della Siria, Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Yemen e Colombia. Nel 2020 Govoni è stato nominato al Premio Nobel per la Pace e nel 2023 anche la sua organizzazione. «Molti sono i principi e i valori - afferma la presidente Battaglia - che accomunano Nicolò e la sua associazione Still I Rise al Rotary e alla sua storia: servizio, comunità, amicizia, diversità, integrità, leadership. Still I Rise, inoltre, con la sua attività impatta su almeno quattro delle aree di intervento del Rotary stesso: costruzione della pace e prevenzione dei conflitti, dando un futuro a bambini vittime di guerre e ingiustizie; acqua, servizi igienici e igiene, riqualificando le zone dove costruiscono le loro scuole; salute materna ed infantile; alfabetizzazione e educazione di base».