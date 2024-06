Nino Buonocore arriva a Forlì nell'estate alla Rocca di Ravaldino

Venerdì 30 agosto la Rocca di Ravaldino di Forlì ospiterà Nino Buonocore con il suo spettacolo "Nino Buonocore in Jazz". In questa serata il talentuoso artista partenopeo, che ha scritto pagine importanti della musica leggera italiana dagli anni '80 in poi, rivisiterà il repertorio dei suoi brani più famosi in chiave jazz. Genere musicale a cui a un certo punto della sua carriera Buonocore si è approcciato anche grazie all'incontro con Chet Baker, icona jazzistica di fama mondiale, con cui ha collaborato dalla fine degli anni '80 con diversi lavori.

Nella serata si esibirà il quartetto base formato da Nino Buonocore alla chitarra e alla voce, Pino Tafuto al pianoforte, Antonio de Luise al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria.

Autore, produttore e arrangiatore Nino Buonocore nel suo repertorio vanta, tra gli altri, brani quali "Rosanna" (Sanremo 1987), "Abitudini", "Con l'acqua alla gola", oltre naturalmente alla più famosa "Scrivimi" divenuta negli anni un vero e proprio successo internazionale. L'artista napoletano si esibirà per la prima volta a Forlì il prossimo 30 Agosto alle ore 21 all'interno della rassegna "Arena Rocca 2024", organizzata e patrocinata dal Servizio Cultura e Turismo e Legalità dal Comune di Forlì.

Prevendita presso Vivaticket