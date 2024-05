“No, non abbiamo figli - L’amore ai tempi dell’infertilità”: Giorgio M. Ghezzi presenta il suo libro in dialogo con Marianna Tonellato

Venerdì 17 maggio alle ore 17.30 presso Feltrinelli di Forlì, Giorgio M. Ghezzi, in dialogo con Marianna Tonellato, presenterà il suo primo romanzo “No, non abbiamo figli - L’amore ai tempi dell’infertilità”.

L'avventura di una coppia alla ricerca di un figlio, quando non trova un lieto fine, è costellata da piccole e grandi sofferenze, autoanalisi, pregiudizi e mancanza di empatia cui far fronte. Il dolore è difficile da superare, ma con i giusti strumenti culturali è possibile lenirlo attraverso la consapevolezza e la condivisione. Perché chi ci è passato o ci sta passando possa comprendere i propri sentimenti e metabolizzarli. Perché chi non ci è passato, e quasi sembra ignorare che l'infertilità possa essere un'evenienza, si apra a nuove prospettive. E perché nessuno più rimanga meravigliato o si vergogni di chiedere, e chi desidera far sentire la propria vicinanza sappia come farlo.



Giorgio M. Ghezzi è nato nel 1970, è milanese di nascita, romagnolo d’adozione, romano per caso. Umanista prestato all’azienda, affianca alla propria attività professionale quella di scrittore: già autore di saggistica, è al suo esordio con un’opera di narrativa. È stato Assessore alla cultura a Bertinoro durante il mandato del Sindaco Gabriele Fratto.

La presentazione sarà condotta da Marianna Tonellato, ex Sindaca di Castrocaro Terme e Terra del Sole.