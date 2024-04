“Non ci sono più i nonni di una volta”: doppio appuntamento di Auser a Galeata e Portico di Romagna

Prezzo non disponibile

E’ certamente una delle iniziative più significative organizzate dall’Auser Forlì negli ultimi mesi, sviluppata ormai su diversi Comuni del territorio. Mentre sta per chiudersi a Galeata, da martedì si trasferisce anche a Portico e San Benedetto il ciclo di conversazioni “Non ci sono più i nonni di una volta”, ideato e organizzato da Auser in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A Galeata martedì 9 aprile al Centro Operativo di via Cenno Cenni, si parlerà di "Ai miei tempi io ho fatto così. Cosa è cambiato in pediatria nel tempo” con la pediatra Laura Borghesi.

A Portico ’iniziativa prevede sette incontri, in calendario ogni martedì pomeriggio fino al 21 maggio, alle 18, alla scuola “Ambrogio Traversari” in via Toesco Romagnola 6. Ogni incontro svilupperà tematiche diverse, alla presenza di esperti delle varie materie trattate. Si anche qui martedì 9 aprile, con lo psicologo Stefano Pasqui. Il tema è “Dimmi ti ascolto. Superiamo le difficoltà relazionali”.

In concomitanza con l'incontro, il Centro offrirà anche animazione, merenda e sorprese per i bambini che accompagneranno i partecipanti.