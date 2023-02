"Non era giusto non fare niente": una mostra per ricordare le donne deportate nel campo di Ravensbruck

Il Comune di Portico e San Benedetto nel centenario di Iris Versari, in collaborazione con l'Associazione Nazionale ex Deportati Nei Campi Nazisti- sez.Bologna, presenta la mostra "Non era giusto non fare niente". Attraverso le vicende della famiglia Baroncini la mostra vuole rendere omaggio alle 130.000 donne di oltre 40 nazioni deportate nel campo di Ravensbruck, la maggior parte delle quali non fece mai ritorno. La mostra divisa in tre sezioni presenta in particolare uno spaccato molto interessante sulla peculiare e tragica condizione delle donne deportate all'interno dei campi nazisti.

Il sindaco Maurizio Monti ha voluto dedicare l'iniziativa in particolare ai numerosi studenti delle classi terze medie che visiteranno la mostra guidati dal vice presidente di ANED (BO) Fabrizio Tosi e dalla dott.ssa Maria Tasini nella consapevolezza che sia necessario continuare a fare memoria di queste tristi esperienze perché i giovani ne abbiano consapevolezza e tali tragedie non si ripetano più.

Si potrà visitare la mostra presso il teatro Iris Versari di Portico di Romagna dal 2 all'8 marzo tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 17.00 (sarà possibile accedere anche in altri orari contattando il n. 3497154196).