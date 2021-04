Non si ferma il gruppo di lettura di Forlimpopoli: un nuovo incontro online con don De Lillo

Le restrizioni volte a contenere la diffusione del Covid-19 hanno comportato l’impossibilità di tenere incontri con gli autori in biblioteca in presenza, ma non hanno frenato il desiderio dei lettori di confrontarsi sulle ultime opere lette, sugli autori preferiti, sui temi che affrontano nei loro scritti e sull’efficacia delle loro tecniche compositive. Così il gruppo di lettura di Forlimpopoli, che era solito ritrovarsi alla biblioteca “P. Artusi”, unitamente a quello di Forlì ha deciso di ritrovarsi da remoto per proseguire i propri incontri, ed i propri confronti, individuando come di prassi un autore (ed un libro) da cui prendere spunto per avviare il dibattito.

Per il mese di aprile, ovvero per mercoledì 21 aprile alle 21, l’autore prescelto è Don De Lillo, ed il libro suggerito, per chi non ne avesse già letto altri dello stesso autore, è “Rumore Bianco”. Chi desiderasse intervenire all’incontro, anche solo come uditore, può scrivere a Enza Valpiani all’indirizzo email enzavalpiani@libero.it per pre-registrarsi e ricevere quindi, lo stesso mercoledì 21, la stringa attraverso cui collegarsi alla piattaforma su cui si terrà il confronto su DeLillo.