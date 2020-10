“Non solo scultura”, in mostra tutta l'arte di Mario Bertozzi

Sabato 24 ottobre alle ore 11.00 nell’Oratorio di San Sebastiano a Forlì, alla presenza delle autorità, viene inaugura la mostra di Mario Bertozzi “Non solo scultura”. La mostra, che resta aperta al pubblico fino a domenica 8 novembre è a cura di Francesca Caldari.

Mario Bertozzi, artista che ha sempre amato definirsi l’ultimo dei romagnoli, per il suo essere così sanguigno ed estroverso, non ha bisogno di presentazioni. Le sue opere trasmettono la carica vitale che ne ha sempre guidato la produzione. Quando si pensa a lui si immaginano subito le sue potenti ed evocative opere scultoree, ma Bertozzi oltre ad essere un grande scultore è anche disegnatore da sempre.

Da quando poi la moglie lo ha lasciato, il disegno e la pittura sono diventate per lui terapeutiche e sono nate meravigliose serie di disegni che lo hanno aiutato a superare il dolore di questa immensa perdita. Questa mostra oltre a presentare una ventina di bronzi, realizzati per lo più tra il 1960 e il 1980, di cui quattro a grandezza naturale, ci offre l’occasione di ammirare una settantina di disegni. L’esposizione, che fa parte di un più ampio ciclo di mostre volte ad illustrare tutta la produzione del Maestro, nasce dal bisogno di presentare non solo un Bertozzi grande scultore ma anche un abilissimo e sensibile disegnatore.

Orari: tutti i giorni dalle 10,00 alle 12,00 - dalle 15,30 alle 19,00.