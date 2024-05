"Nonno a chi?": alla Fabbrica delle Candele lo spettacolo che esplora le relazioni intergenerazionali

Lunedì 3 giugno l'Associazione Amando presenta lo spettacolo teatrale "Nonno a chi?", che esplora le relazioni intergenerazionali. L'appuntamento di debutto è lunedì 3 giugno alle ore 21.00 alla Fabbrica delle Candele.

Lo spettacolo si propone di mettere in scena il rapporto, le relazioni, le distanze e gli affetti che tengono insieme o dividono le generazioni di ieri e quelle di oggi.

In un tempo in cui l’anzianità è vissuta come esclusione, la risposta della cultura e del teatro diviene quella dell’inclusione, del confronto, del conflitto e, infine, dell’incontro tra coloro che, “diversi per età”, rappresentano, invero, un ramo dello stesso tronco dell’albero della vita. Uno spettacolo, a tratti esilarante, ma che sa far riflettere.

Ingresso a offerta libera.

Per informazioni: AMANDO Associazione per le Malattie Endocrine e l'Obesità - Cell. 3283157526 (dalle 13 alle 15).