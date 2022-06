Beneficenza e risate: torna all'Arena San Domenico "Note d’arte dedicate a Jenny Valpiani"

La Compagnia dell'Anello di Forlì torna con "Note d’arte dedicate a Jenny Valpiani", la serata di beneficenza e risate, in ricordo di una persona speciale, giunta alla sua undicesima edizione.

Sabato 2 luglio alle ore 21:15, nella splendida cornice dell'Arena dei Musei San Domenico, andrà in scena l'ormai "famigerato" Tali & Quali Show - sfida a colpi di talento e ironia, tra imitatori più o meno probabili di personaggi della tradizione nazional - popolare (recente e non) e di grandi artisti internazionali. La Compagnia dell'Anello è tornata finalmente sul palco lo scorso aprile con la sua nuova prosa e ogni anno dedica uno dei propri progetti in beneficenza.

Come per l'edizione 2020 - lo scorso anno lo spettacolo non si è tenuto a causa del maltempo - l’incasso dell'edizione 2022 di "Note d’Arte - Tali & Quali Show" sarà devoluto al Comitato Amici di Lejeune per sostenere il Progetto Genoma 21 - dipartimento DIMES dell'Università di Bologna condotto dal Prof. Strippoli la cui importante e innovativa ricerca si pone l'obiettivo di individuare nuove possibilità di cura per la disabilità intellettiva associata alla sindrome di Down.

"E' un progetto a cui teniamo particolarmente - commenta il Presidente dell'Associazione Francesco Lezza - . L'Italia è ricca di eccellenze nel campo della ricerca mentre, purtroppo, quello che mancano purtroppo sono i fondi per sostenerla. Noi crediamo che ancora di più oggi, dopo questi due anni così difficili per tutti, sia importante l'aiuto di tutti e noi, nel nostro piccolo cerchiamo di dare una mano".

Biglietto unico: 10 euro. Omaggio: Bambini fino a 6 anni e persone con disabilità. La biglietteria apre alle 20 e 15. Per informazioni e prenotazioni: Simone 335/5300982 - Eleonora 348/9910338