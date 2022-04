Studenti protagonisti: torna la Notte nazionale dei Licei Classici

Torna con la VIII edizione la Notte nazionale dei Licei Classici: le classi 2A, 3A, 4A, 5A, 5B del Liceo Classico “G.B.Morgagni” di Forlì organizzano etture, mostre, conferenze, dibattiti, presentazioni, rappresentazioni.

L'appuntamento è per venerdì 6 maggio, dalle ore 18 alle ore 20,45, al Liceo. L’evento, sostenuto dal MIUR, dall’AICC, da Rai Cultura e Rai Scuola, si svolgerà in contemporanea presso 320 Licei Classici di tutte le Regioni d’Italia, con parti iniziali e conclusive comuni ed interventi ideati dagli studenti stessi e realizzati autonomamente o in collaborazione con i loro docenti.

Programma

Alle 18,00, nell' Aula Magna Icaro l, la notte si apre con i saluti del dirigente scolastico del Liceo, Marco Lega, seguita dalla proiezione del video nazionale in contemporanea con gli oltre 300 Licei aderenti in Italia. In occasione della mostra "Maddalena. Il mistero e l'immagine" dei Musei S.Domenico di Forlì: "Maddalena in 8 opere: una breve guida virtuale" a cura degli studenti di 4 AC . Alle 19,00 e 19:45, a cura degli studenti di 5BC nel Corridoio al piano terra visita guidata alla mostra "Volti e storie di un bene possibile", sul dramma della guerra civile degli anni '80 in Uganda. Stesso orario al Museo, "L'irrazionalità del logos", un dialogo sul significato della matematica da Pitagora ad oggi a cura di Matteo Nanni , classe 5AC. In Aula Icaro 2 dialogo di Aurora Dozio e Sabrina Rocchi, classe 5BC "La maturità è tutto(?). Come Leopardi e Pavese ci hanno messo davanti alla vita". Alle 19,45 in Aula Icaro 2 la classe 3AC presenta una rilettura di "Ser Ciappelletto". Atesso orario in Aula Magna Icaro l è la volta della classe 2AC con "Talk under the stars", un talk show tra personaggi storico-letterari. Alle 20,30 nella Sala delle Costellazioni l'esibizione di sirtaki della classe 5B. Alle 20,40 in Aula Magna Icaro 1 lettura del testo nazionale finale dalle Dionisiache di Nonno di Panopoli "L'incontro di Zeus e Semele"

Lo svolgimento avverrà in presenza nei locali del Liceo, conformemente alla normativa vigente.