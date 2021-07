Arriva la Notte azzurra delle piscine anche a Forlì: acquagym, nuoto e cocktails sotto le stelle

Arriva la Notte Azzurra delle Piscine con l’hashtag #RestiamoAGalla. Il 28 luglio appuntamenti serali in 21 impianti dell’Emilia-Romagna. Una festa del benessere, organizzata dal coordinamento delle Piscine Emilia-Romagna, per ribadire il ruolo sociale degli impianti natatori e superare le difficoltà della pandemia

È un’estate dedicata all’azzurro quella del 2021. E non solo per la vittoria della Nazionale di calcio agli Europei o per le imminenti Olimpiadi. L’azzurro è anche il colore delle piscine che hanno riaperto, in sicurezza, e rilanciano il loro ruolo sociale al fianco delle persone attraverso un grande evento. A Forlì la Piscina Comunale rimarrà aperta al pubblico fino alle 22:30 con l'Acquagym sotto le stelle, il nuoto libero e cocktail bar e aperitivi.

“È il primo passo – dicono gli organizzatori – di un lungo e ambizioso progetto che intende mostrare in una notte di festa, dal 2021 e per il futuro, quanto siano importanti le piscine per il benessere delle persone e che ruolo rivestano nel favorire le relazioni sociali”. Un ruolo che è stato messo a dura prova durante la pandemia, con le lunghe chiusure e l’ incertezza sulle riaperture che per lungo tempo ha accompagnato soprattutto le piscine al chiuso. Una situazione che ha portato 65 gestori degli impianti di nuoto a organizzarsi, insieme alla Uisp Emilia-Romagna, nel coordinamento Piscine Emilia- Romagna, per ribadire la sicurezza degli impianti, come accaduto con lo spot “Piscine Sicure”, e interagire con le istituzioni regionali e nazionali per gestire il delicato processo di riapertura delle strutture, per evitare di penalizzare un settore messo a durissima prova dall’emergenza coronavirus, la cui chiusura ha generato conseguenze importanti sul lavoro, sull’economia e sulla salute delle persone.

Per questo la Notte Azzurra delle Piscine parte con uno spirito di festa e di resistenza, all’insegna dell’hashtag #RestiamoAGalla, invitando le persone che in ogni impianto parteciperanno alla serata a raccontare sui social il loro legame con quella piscina e l’importanza che il nuoto e l’attività motoria hanno rivestito nella loro vita. Per non dimenticare e guardare con fiducia al futuro.

