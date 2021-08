Notte Celeste a Castrocaro, con bagno serale in piscina, Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi

Prezzo non disponibile

Il week end del 27-29 agosto torna la Notte Celeste, la più bella festa italiana dedicata alle Terme, al benessere naturale, alle acque curative. In Emilia-Romagna si farà festa per tre giorni consecutivi. Il tema dell Notte Celeste dell’Emilia-Romagna - quest’anno si celebra la nona edizione - è "Benvenuti nella terra dello star bene!" . E’ all’insegna della leggerezza la Notte Celeste di Castrocaro Terme, con l’arrivo di due comici molto amati dal pubblico: il 27 Duilio Pizzocchi e il 28 agosto Paolo Cevoli. Al Grand Hotel Terme Long Lifa formula speciale soggiorno per il week end con coccole celesti, cena stellata e aperitivo celestiale.

La serata del 27 agosto sarà all'insegna del teatro comico con Duilio Pizzocchi. Spettacolo previsto alle 21.30 in Piazza Macchiavelli. Prenotazione consigliata. Ingresso gratuito. Info 0543.769631, info@castrocarotermeterradelsole.travel, https://www.castrocarotermeterradelsole.travel

Il 28 agosto in occasione della Notte Celeste la piscina Magiche Acque delle Terme di Castrocaro sarà aperta dalle 17:00 a mezzanotte. Nel prezzo del biglietto è incluso un aerosol termale e un kit con l'accappatoio e la cuffia, consegnato all'ingresso. Tutti gli ingressi si effettueranno nel rispetto del numero massimo consentito dal DPCM e nel pieno rispetto del regolamento Covid. Info 0543412711, info@termedicastrocaro.it

La serata del 28 agosto vedrà sul palco il romagnolo doc Paolo Cevoli. Spettacolo previsto alle 21.30 in Piazza Macchiavelli. Ingresso gratuito. Info 0543.769631, info@castrocarotermeterradelsole.travel, https://www.castrocarotermeterradelsole.travel