La Notte Celeste di Fratta Terme: passeggiate, musica all'alba e David Riondino e Luca Damiani

Fratta Terme è una delle località protagoniste della Notte Celeste, la grande festa del benessere termale promossa dalla Regione Emilia – Romagna, che torna dal 27 al 29 agosto.

E per i suoi visitatori la località termale bertinorese ha in serbo un ricco ventaglio di iniziative. Nel programma, messo a punto dall’Assessorato al Turismo del Comune di Bertinoro, ci sono passeggiate, degustazioni, spettacoli. Un’occasione da non perdere per andare alla scoperta del centro termale e delle sette tipologie di acque termali (Salsobromoiodica, Acque salse, Sulfurea, Salsosulfurea, Ferruginosa, Magnesiaca, Arsenicale) che sgorgano lungo il Rio Salso e le cui proprietà benefiche sono conosciute fin dai tempi dell’antica Roma.

La Notte Celeste di Fratta Terme comincia venerdì 27 agosto, con la Camminata del benessere: una piacevole passeggiata, organizzata dall'associazione di volontariato "il Molino", che si dipanerà lungo un tratto dell’antica via Romea Germanica, per una lunghezza complessiva di circa 10 km. Si partirà dal Parco di Ronco Lido per inoltrarsi nei meandri del fiume Ronco (sito naturalistico di importanza comunitaria) fino a raggiungere Fratta Terme.

Per evitare assembramenti, la partenza è libera dalle 17.30 alle 19.30 e ogni partecipante potrà procedere in autonomia lungo l’itinerario che, comunque, sarà ben segnalato e presidiato dai volontari della Protezione Civile di Bertinoro. All’arrivo sarà possibile accedere a un ristoro (€ 6,00) solo su prenotazione. Il ritorno dovrà essere organizzato con mezzi propri.

Per partecipare alla Camminata del benessere bisogna comunicare la propria partecipazione via mail (scrivendo all’indirizzo turismo@comune.bertinoro.fc.it) o via cellulare (telefonando o inviando un whatsapp al 340 8149125) entro mercoledì 25 agosto.

Molto nutrito il programma di sabato 28 agosto.

Nel Parco delle Terme doppio appuntamento con lo Yoga nel Parco: alle 17 è prevista una seduta per bambini (dai 5 ai 10 anni), mentre la lezione delle 17.45 guiderà i partecipanti a rilassarsi e meditare immersi nella natura. L’accesso è gratuito, ma occorre prenotazione.

Alle 18, invece, dalla Pieve di Polenta partirà il DanteinOro Trek, un percorso guidato in sei tappe sulle tracce della presenza di Dante a Bertinoro. Partecipazione 5 euro (bambini fino a 14 anni gratis).

Chi volesse conoscere la storia di Fratta e delle sue terme, potrà fare “Un salto nella storia” partecipando a una delle visite guidate alla scoperta della storia e dell’architettura della località. Appuntamento nel parco delle Terme alle ore 18.30 e alle ore 20.00. Partecipazione gratuita su prenotazione.

Dalle ore 19, nel Parco delle Terme andrà in scena un gustoso aperitivo che proporrà l’assaggio delle eccellenze vinicole bertinorese. E dopo l’aperitivo, ecco il Pic-nic celeste che, fino alla 21,30, permetterà di assaporare una cena a base dei prodotti del territorio seduti sull’erba. Ad animare la serata la musica scoppiettante della Power Marching Band di Bertinoro e lo spettacolo con le bolle di sapone di Strudel.

Infine, alle ore 21, sempre nel Parco delle Terme, andrà in scena “7cento di Dante”, con protagonista David Riondino, che converserà con Luca Damiani, voce di Rai Radio 3 e direttore artistico di Entroterre. La parte musicale sarà affidata al pianoforte di Cosmo Nocenzi. Ingresso: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto per under 35, over 60). Gratuito per i residenti Comune di Bertinoro.

Per info e prenotazioni: www.entroterrefestival.it , biglietteria@entroterrefestival.it - tel. 051 0217824 attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00

Gli ultimi appuntamenti della Notte Celeste andranno in scena domenica 29 agosto. Alle 6,30 il cortile della Rocca di Bertinoro ospiterà un Concerto all'alba, che vedrà protagonisti Arturo Stalteri al piano forte e Federico Pierantoni al trombone. Ingresso: € 5, colazione inclusa. Per info e prenotazioni: www.entroterrefestival.it, biglietteria@entroterrefestival.it - tel. 051 0217824 ( attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00)

Alle 10,30, invece, è prevista una passeggiata nel Parco delle Terme alla scoperta delle fonti termali e delle loro proprietà curative. Partecipazione gratuita.

Salvo diverse indicazioni, per prenotare la partecipazione agli eventi o per chiedere informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Turistico del Comune di Bertinoro (tel. 0543 469213, mail turismo@comune.bertinoro.fc.it.