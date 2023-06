Terme protagoniste per tre giorni con il ritorno della Notte Celeste

Centri termali aperti fino a mezzanotte, balli in piazza, musica dal vivo, animazione per bambini, visite guidate, degustazioni, street food, week-end benessere a tariffe scontate: sono circa un centinaio gli appuntamenti de La Notte Celeste, la festa delle Terme dell’Emilia-Romagna che, torna nel week end del 23-24-25 giugno, con giornata clou il 24 giugno. Dal Parmense alla Romagna, in 14 località, il pubblico potrà rilassarsi e vivere momenti di serenità con tanti intrattenimenti.

Si fa festa all’interno dei centri termali che offrono per questa occasione pacchetti a tariffe speciali e si celebra questo momento anche nelle località che ospitano le terme. Sui social l’hashtag è: #notteceleste. Il sito ufficiale è: lanotteceleste.it

"Dopo gli eventi drammatici che hanno colpito l’Emilia-Romagna, La Notte Celeste rappresenta un segnale di positività e di volontà di andare avanti - commenta Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo –. Le terme dell’Emilia-Romagna hanno fatto un grande lavoro e sono pronte ad ospitare e a coccolare gli ospiti e lo dimostrano subito con La Notte Celeste un evento unico: è la grande festa italiana del benessere. Chi vuole stare vicino all’Emilia-Romagna, lo può fare in un modo molto semplice: venire a trovarci ed essere accolti con la cordialità e la gentilezza che contraddistinguono la nostra terra". "La Notte Celeste – dice Lino Gilioli, presidente del Coter, il Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia-Romagna – è l’appuntamento più importante della stagione con i nostri stabilimenti termali ancora più belli e accoglienti e suggestivi sotto le stelle. La Notte Celeste è per noi l’occasione per far scoprire al grande pubblico che le Terme sono un luogo non soltanto di vacanza, ma soprattutto di attenzione per il proprio benessere e la propria salute tra cure termali, benessere, piscine e cura del corpo. In questo week end invitiamo tutti a venirci a trovare".

In questi giorni c’è anche un’altra novità: la nuova Guida delle Terme dell’Emilia-Romagna, da richiedere al numero verde 800 88 88 50. Una vera guida turistica che illustra i 23 centri termali del territorio regionale, ma offre anche tante informazioni su itinerari, escursioni enogastronomiche, cammini e percorsi nella natura, siti di arte, curiosità: Il sito per scegliere tra tante destinazioni è termemiliaromagna.it.

Sul territorio

Addio orologio. In occasione de La Notte Celeste molti centri rimangono aperti fino a mezzanotte con piscine termali e centri benessere. Alle Terme di Castrocaro c’è un Terme Party con balli e dj set fino alle 23. Si balla poi sotto le stelle per tutto il week end: venerdì sera con un djset ai piedi della Fortezza (ore 22), sabato sera con un Cover Party (anni ’70-’80-’90) e musica dal vivo. Ma prima delle danze sabato ci sarà un altro momento speciale: una Cena Celeste in piazza a Castrocaro Terme, dove ognuno porta stoviglie bianche di ceramica (vietato l’usa e getta), accessori celesti e, volendo, anche il tavolo (a fine serata si riporterà tutto a casa). E attenzione al dress code: abito bianco e accessori azzurri. Fra le altre visite guidate ci sono quelle a Castrocaro Terme alla scoperta della Rocca, al Padiglione delle Feste, al Museo dell’Uomo e infine quella in cima alla Fortezza per un’osservazione astronomica con il telescopio

La Notte Celeste ha sempre un occhio di riguardo per i bambini. A Bertinoro venerdì (ore 19) tanti giocattoli si materializzeranno con l’apertura del Mercatino dei bambini nella nuovissima piazza Colitto davanti al centro termale di Fratta, seguito alle 19.30 da uno spettacolo di favole e di musica.