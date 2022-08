A Castrocaro tra spettacoli, eventi, natura e benessere per la "Notte Celeste"

Nel weekend 26, 27 e 28 agosto si respira aria di festa tra spettacoli, eventi, natura e benessere a Castrocaro. Torna “La Notte Celeste”, arrivata alla sua 10a edizione, ed è gran festa in 12 località e 14 centri termali: il claim è “Terme dell’Emilia Romagna. La Terra dello star bene”, con un cartellone ricco di iniziative spesso gratuite, con trattamenti benessere fino a mezzanotte, anche sotto il cielo stellato, ingressi alle piscine termali, spettacoli, musica, intrattenimento, forest bathing, passeggiate in e-bike e visite guidate.

Si parte venerdì 26 agosto alle 18.00 con la visita guidata alla Fortezza, una delle più antiche d’Italia, decorata e raccontata con maestria dal curatore. Fieramente eretta sullo sperone roccioso, testimonianza di notevole pregio architettonico, storico e culturale. Si visita il Palazzo del Castellano dove è allestito il Museo storico-archeologico della Città, gli Arsenali Medicei, la corte interna con terrazza panoramica sul territorio circostante.

Costo: € 5,00 da saldare in loco – gratuito fino a 6 anni. Prenotazione obbligatoria Ufficio IAT Castrocaro Terme tel. 0543 769631 info@castrocarotermeterradelsole.travel

Alle 19.00 (ritrovo alle18.45 presso IAT Ufficio turistico) una visita molto speciale nel Padiglione delle Feste, uno straordinario edificio degli anni ’30, che spicca per la sua eleganza e raffinatezza, arricchito dalle splendide decorazioni ceramiche a lustri metallici di Tito Chini.

Costo: € 5,00 da saldare in loco – gratuito fino a 6 anni. Prenotazione obbligatoria: Ufficio IAT Castrocaro Terme tel. 0543 769631 info@castrocarotermeterradelsole.travel

Alle 19.30 alla Fortezza di Castrocaro va ins cena "Il canto della vita", poesia in musica, canti armonici e suoni vibrazionali per un viaggio interiore verso il benessere di corpo e mente – suoni e poesia per la rinascita. La musica, i suoni, il canto e la poesia di Tagore celebrano la vita in un viaggio esperienziale oltre il tempo e lo spazio. Osvaldo Barghi: voce, esraj, dilruba, harmonium, Raffaella Ortolan e Patrizia Vignali: gong, diapason e campane tibetane. A cura di Lila sound.

Ingresso libero. É gradita la prenotazione: Ufficio IAT Castrocaro Terme tel. 0543 769631 info@castrocarotermeterradelsole.travel

Alle 21 in Piazza Machiavelli ci sarà la presentazione del libro "Quando lo sport fa male" di . Umberto Ferro, modera Massimo Paolini, assessore allo sport. Ingresso libero.

Ci si cala nell'atmosfera degli anni '20/'30 alle in Piazza Buonincontro. Adriatic Dixieland jazz band ci riporta nella magica atmosfera dei bianchi campi di cotone e dei canti di lavoro, degli spirituals e del blues, delle feste sui prati sulle sponde del Mississippi, ma anche dei locali malfamati di Storyville, il quartiere a luci rosse di New Orleans, dove questa musica ha mosso i primi passi. Tromba, clarinetto, contrabasso, voce, pianoforte, batteria. Ingresso libero.

Sabato 27 agosto alle 10.00 Yoga del Kashmir guidato da Osvaldo Barghi nel Padiglione delle Feste, per un risveglio mattutino che porta alla scoperta sensoriale, aiuta a esplorare e approfondire la sensibilità che si presenta naturalmente nei momenti di tranquillità. Iniziativa gratuita su prenotazione: Ufficio IAT Castrocaro Terme tel. 0543 769631 info@castrocarotermeterradelsole.travel

Alle 18:00 il concerto della Pink Orchestra Santa Cecilia in Piazza Buonincontro. Un’orchestra esclusivamente al femminile formata da bandiste, insegnati, allieve ed ex allieve della Scuola di Musica “G. Rossini” di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Ingresso libero.

Alle 19 torna la visita al Padiglione delle Feste.

Alle in Piazza Buonincontro la presentazione del libro di Elisa Marianini: "Percorsi di Luce". Una lettura esoterica del palazzo comunale di Borgo San Lorenzo e di altre opere di Tito Chini, famoso architetto dello straordinario complesso termale di Castrocaro Terme. Ingresso libero.

Arriva la musica alle 21.00 in Piazza Machiavelli: durante la serata sarà possibile ascoltare Rossella Moretti, una maestra affermata del territorio e scoprire questa tradizionale e tanto amata musica romagnola. Ingresso libero.

In occasione della Notte Celeste si potranno provare le rinomate cure inalatorie di Castrocaro dal 26 al 28 agosto dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Info: www.termedicastrocaro.it