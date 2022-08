Benessere, divertimento, enogastronomia: le parole d’ordine della Notte Celeste a Fratta Terme

Un ricco cartellone all'insegna del benessere, del divertimento e dell'enogastronomia: così Fratta Terme celebra la Notte Celeste, la grande festa del benessere termale promossa dalla Regione Emilia – Romagna per l’ultimo week end di agosto.

Messo a punto dal Comune di Bertinoro – assessorato al Turismo e dal Grand Hotel Fratta Terme – Allegroitalia, in collaborazione con la Pro Loco di Fratta Terme Aps, il programma ‘celeste’ è stato presentato ufficialmente dalla Sindaca di Bertinoro Gessica Allegni, l’Assessora alla Cultura e Turismo Sara Londrillo, l’area manager Emilia – Romagna di Allegroitalia Tommaso Marciano, Maria Carvelli responsabile del centro benessere del Grand Hotel Terme di Fratta, Enrico Zambianchi, curatore di Fratta Comica e del concorso per comici emergenti.

La Notte Celeste rappresenta un’occasione da non perdere per andare alla scoperta del centro termale di Fratta, delle sette tipologie di acque termali (salsobromoiodica, acque salse, sulfurea, salsosulfurea, ferruginosa, magnesiaca, arsenicale) che sgorgano lungo il Rio Salso e le cui proprietà benefiche sono conosciute fin dai tempi dell’antica Roma, del grande Parco secolare di 13 ettari, ideale per il relax nel verde. E, come sottolineato dalla Sindaca di Bertinoro Gessica Allegni, l’ appuntamento si sposa perfettamente con l’orientamento dell’Amministrazione di Bertinoro di unire eventi di richiamo e conoscenza del territorio ed è il degno coronamento della sinergia fra Comune e Allegroitalia che ha reso Fratta Terme uno dei fulcri dell’estate bertinorese. Dal canto suo, Tommaso Marciano, area manager Emilia – Romagna di Allegroitalia, ha dichiarato la volontà di proseguire nella valorizzazione del complesso termale di Fratta che già nell’estate 2022 ha visto un aumento del 92% delle presenze.

Dal 24 al 27 agosto il concorso per comici emergenti

“Sogno di una notte di mezza estate”

Ad aprire la serie di appuntamenti sarà la prima edizione del Premio “Sogno di una notte di mezza estate”, concorso dedicato ai comici emergenti, che si svolgerà dal 24 al 27 agosto (ore 21, nel Gazebo Secondo Casadei nel Parco delle Terme). Ideale chiusura della rassegna di cabaret che ha rappresentato una delle maggiori novità dell’estate di Fratta Terme, il contest – condotto da Enrico Zambianchi – si articolerà in tre serate eliminatorie (24-25-26 agosto) e una serata finale (sabato 27 agosto), tutte a ingresso libero. A sfidarsi una quindicina di concorrenti – 5 per ogni eliminatoria - provenienti dalla Romagna, dal Bolognese e dalle Marche. Fra loro la giuria di esperti sceglierà i sette finalisti che si contenderanno il premio finale. Al vincitore (o vincitrice: in lizza anche due comiche) andrà una scultura firmata dall’artista Flavio Maltoni e, soprattutto, il diritto di esibirsi nell’edizione 2023 di Fratta Comica. Anche gli spettatori potranno dire la loro assegnando il Premio del Pubblico, e in palio ci sarà pure un temutissimo ‘razzie award’ nostrano per la performance meno riuscita. Ogni sera, inoltre, salirà sul palco un ospite a sorpresa, che darà vita a un minirecital comico.

Venerdì 26 agosto fra sapori e storie

Due gli appuntamenti in programma per venerdì 26 agosto.

Alle ore 19:30 si svolgerà la Cena Celeste con i sapori del Mar Adriatico. Costo a persona € 25,00 - è necessaria la prenotazione: tel. 0543 1777014. Alle ore 21:30, invece, è prevista la presentazione del libro “Le fonti romane della Fratta”, con la partecipazione degli autori Ulisse Tramonti, Andrea Canali e Marino Mambelli.

Sabato 27 agosto tanti appuntamenti

fra natura, cultura e enogastronomia

Varie le proposte per la giornata di sabato 27 agosto. Si comincia in mattinata con un’escursione in mtb che partendo dal Parco delle Terme porterà i partecipanti alla scoperta del territorio, con visita guidata a Bertinoro e a Polenta e sosta in cantina. Partenza alle ore 8,30 circa, rientro intorno alle ore 15.00. Costo € 25,00 a partecipante, comprensivi di: guida esperta, assicurazione, pranzo, guida turistica. La prenotazione è obbligatoria. È possibile noleggiare Mtb con pedalata assistita, se richiesta entro martedì 23 agosto. Info: guida esperta, Luigi Barilari - 348 2489029

Nel pomeriggio e in serata tante occasioni da vivere all'aria aperta, anche per bambini e famiglie. A partire dalle ore 17:00, nel Giardino d'ingresso del Centro Termale, si potrà partecipare all’Aperitivo della Notte celeste. In degustazione vini bianchi delle cantine di Bertinoro (Albana, Pagadebit frizzante...) e gli altri prodotti tipici locali (piadina e formaggio squacquerone DOP, olio extravergine di oliva, pane del forno agricolo, miele… tutto rigorosamente BIO). Ingresso libero

Ci sarà anche un momento dedicato ai più piccoli. Alle ore 17:30 prenderà il via il laboratorio per bambini “Le nostre mani muovono i sogni”, a cura dell'Atelier delle Figure di Faenza / Scuola per Burattinai e Contastorie. Ingresso libero. Alle ore 18:30 sarà di scena la Power Marching Band “Città di Bertinoro” con il suo irresistibile e brioso repertorio.

Altri appuntamenti sono previsti nel Parco delle Terme

Dalle ore 17:00 l’invito è di andare “A piedi nudi nel parco”: due sessioni di esercizi di yoga a cura di Alessandro. L’ingresso libero, ma è necessaria la prenotazione. Dalle ore 19:00 alle ore 21:00, invece l’appuntamento è con il Pic-nic disteso: una cena sul prato del parco delle terme o al tavolino nel viale alberato con un menu gustoso a cura della Pro Loco Fratta Terme e del Comitato Manifestazioni e Gemellaggi con i vini di Bertinoro. Costo a cestino: € 10 / € 5 per i bambini; è necessario prenotare. Alle ore 20:30, arrivano i burattini di Christian Waldo che presentano “Sganapino e la buca del diavolo (a Fratta Terme)”. Ingresso libero. Alle ore 21:30, come già detto, si svolgerà la serata finale del Concorso di cabaret comico.

Domenica 28 agosto alla scoperta delle preziose acque di Fratta

Nella mattinata di domenica 28 agosto, alle ore 10, il dott, Alfredo Ricci guiderà una visita all’interno del Parco delle Terme per andare alla scoperta delle fonti termali e conoscerne le diverse proprietà benefiche.

Immergersi nel benessere

Inoltre, in occasione della Notte Celeste il Grand Hotel Fratta Terme Allegroitalia ha messo a punto una serie di proposte speciali per una speciale esperienza di benessere. Nelle serate di venerdì 26 e sabato 27 agosto il Centro Termale sarà aperto fino alle 01:30 di notte consentendo di effettuare il percorso “Armonie Naturali”, che mette a disposizione piscine termali con acqua sulfurea e salsobromoiodica, bagno turco, bagno romano, sauna finlandese, docce emozionali, idropercorso vascolare, cascata di ghiaccio e salette relax. E chi si presenterà indossando un indumento celeste o azzurro riceverà uno sconto di 5€ sull’ingresso. Nelle stesse giornate, chi prenoterà un massaggio (min 50’) potrà scegliere di godersi quel momento di puro relax sotto il bagliore di un cielo stellato sulla terrazza del Grand Hotel. (fino alle 22). Ma dalle 15 alle 21 gli operatori del Centro Benessere saranno a disposizione di chi lo richiederà per offrire gratuitamente un massaggio di 15 minuti a scelta fra una vasta gamma di trattamenti.

Per info e prenotazioni: Tel. 0543 177 7014. Mail Terme: termefratta@allegroitalia.it – Mail Hotel: receptionfratta@allegroitalia.it