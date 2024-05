Notte dei musei: visita al Museo Mambrini di Pianetto e alla mostra “Mevania, Mevaniola. Le tracce della storia”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 18 maggio, alle 21.00, presso il Museo Mambrini di Pianetto (Galeata) si terrà una visita guidata ad aggregazione libera alle collezioni del Museo e alla mostra “Mevania, Mevaniola. Le tracce della storia”. L’evento è organizzato per la “Notte Europea dei Musei”, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

Sarà l’occasione per scoprire i reperti dell’esposizione dedicata ai rapporti fra le due città umbro-romane di Mevania e Mevaniola, legami rintracciabili attraverso la lettura dei reperti conservati nel museo di Pianetto e concessi in prestito dal museo civico archeologico di Bevagna (Perugia).

La visita guidata si terrà con partenza alle ore 21.00, senza prenotazione, acquistando il biglietto d’ingresso del museo.